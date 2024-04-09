Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал «нонсенсом» дело, возбужденное Следственным комитетом после того, как депутаты Госдумы попросили ведомство расследовать «финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО» против России.

«Это нонсенс, поскольку Россия знает, что ИГИЛ* взяла ответственность за теракт. Мы предупреждали Россию о готовящейся террористической атаке в Москве, все остальное — это шум», — заявил Салливан во время брифинга 9 апреля.

СК возбудил дело о финансировании терроризма (ч. 4 ст. 205.1 УК) ранее 9 апреля. Ведомство заявило, что «денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба».

Фигурантов дела СК не назвал. В совет директоров Burisma с 2014 до 2019 года входил Хантер Байден, сын действующего президента США Джо Байдена.

Дело было возбуждено после обращения в СК депутатов Госдумы Андрея Красова, Николая Харитонова и Яны Лантратовой, а также общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача. Как рассказывала Лантратова, документ был направлен в правоохранительные органы России, Германии, Кипра, США и Франции. В нем содержится призыв «расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов», отмечала она. В пример депутат привела, в частности, теракт в «Крокус Сити Холле».

Нападение на «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ)*, однако власти России заявляют об «украинском следе». 26 марта секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил уверенность в том, что за терактом стоит Киев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также говорил, что за террористами стоят «кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель».

29 марта в СК заявили, что в распоряжении следствия есть «подтвержденные данные» о том, что исполнителям теракта в «Крокусе» поступали «значительные денежные суммы» и криптовалюта из Украины. 7 апреля Первый канал и «Россия 1» показали в эфире своих новостных передач кадры допроса четверых обвиняемых, которые говорили, что ехали в Киев для получения вознаграждения.

*запрещенная в России террористическая группировка