Президент США Дональд Трамп хотел отменить встречу с украинским главой Владимиром Зеленским, которая должна пройти 28 февраля в Вашингтоне. Однако в ситуацию вмешался французский лидер Эмманюэль Макрон — он уговорил Трампа поменять свое решение, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Как отмечает BFMTV, 26 февраля администрация Трампа направила Зеленскому сообщение с рекомендацией не приезжать в США. После этого украинский лидер позвонил Макрону, который сам связался с Трампом и попросился принять Зеленского. После этого визит президента Украины был подтвержден.

В последний раз Зеленский и Трамп встречались 7 декабря 2024 года — еще до того, как республиканец вступил в должность главы государства. Встреча проходила в Париже в присутствии Макрона, она длилась около 35 минут. Источники Axios сообщали, что изначально Трамп не хотел проводить встречу с участием Зеленского, однако Макрон в последние недели пытался убедить американского лидера в необходимости этих переговоров.

Вечером 26 февраля Трамп подтвердил, что в пятницу Зеленский посетит Вашингтон. По словам президента США, в ходе встречи стороны подпишут соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.

BFMTV предполагает, что дискуссия между американской и украинской стороной «будет напряженной», поскольку «президент США назвал своего украинского коллегу “диктатором” и возложил на него ответственность за развязывание войны».

Сделка по полезным ископаемым

В середине февраля Зеленский отклонил проект соглашения по полезным ископаемым, представленный министром финансов США Скоттом Бессентом. Украинский глава заявил, что документ «нечеткий» и в нем «нет ни слова» о гарантиях безопасности для Киева. Он также отметил, что указанная Трампом сумма в $500 млрд превышает размер фактически оказанной военной помощи Украине со стороны США.

После срыва сделки Трамп выступил с резкой критикой Зеленского. Американский лидер упрекнул его в нежелании проводить выборы на Украине, назвал его «диктатором» и указал на низкий рейтинг одобрения. В ответ на это украинский лидер заявил, что Трамп попал «под влияние российской дезинформации».

19 февраля в Киев прибыл с трехдневным визитом спецпосланник президента США Кит Келлог. После встречи с ним Зеленский заявил о «возрождении надежды» на заключение крепкого соглашения с США, Келлог назвал «позитивными» дискуссии с украинским лидером. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что эксперты приступят к работе по соглашению с США об использовании полезных ископаемых с 24 февраля.

22 февраля СМИ писали, что после отказа Зеленского от сделки США ужесточили некоторые пункты соглашения. 26 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев и Вашингтон завершили работу над предварительным договором, который предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. По его словам, соглашение «напрямую привязано к гарантиям безопасности» для страны.

После договоренностей Зеленского и Трампа о гарантиях безопасности документ должен быть подписан, подчеркнул Шмыгаль.