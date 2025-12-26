В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам полиции, признанным виновными в превышении должностных полномочий, похищении человека и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщило Следственное управление СК России по ЯНАО.

Следствие установило, что в феврале 2023 года в Надыме двое полицейских из уголовного розыска незаконно применили физическую силу к трем местным жителям.

В ведомстве отметили, что после этого начальник угрозыска начал оказывать психологическое давление на одного из пострадавших, пытаясь заставить его изменить показания, чтобы его подчиненные смогли избежать уголовной ответственности.

Когда следователи СК России возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, начальник уголовного розыска пошел на крайние меры — он похитил потерпевшего в Надыме и незаконно удерживал его в жилом помещении.

Кроме того, добавили в Следкоме, в октябре 2023 года полицейский принудительно вывез мужчину в Тюмень, чтобы помешать проведению предварительного следствия.

Суд назначил экс-начальнику угрозыска шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей. Осужденного лишили специального звания и запретили занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Двум другим экс-полицейским назначили по три года и шесть месяцев лишения свободы каждому. Их также лишили специальных званий и запретили работать в правоохранительных органах на три года.