Российская Федерация хоккея с мячом (ФХМР) избрала своим президентом бизнесмена Олега Дерипаску, сообщается в телеграм-канале организации. Он был единственным претендентом на этот пост — после того как его конкурент, директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Сергей Мяус, снял свою кандидатуру.

На том же заседании был избран новый состав исполнительного комитета Федерации из 13 человек. В него вошли Николай Барышников, Сергей Ломанов, Сергей Мяус, Алина Бородаева, Виктор Бабенко, Виктор Захаров, Александр Масько, Евгений Иванушкин, Евгений Зенкин, Вячеслав Манкос, Сергей Пилюгин, Никита Юкляевских и Евгений Ложкин.

Первым вице-президентом ФХМР был избран спортсмен Евгений Иванушкин — семикратный чемпион мира по хоккею с мячом. Пост вице-президента по итогам голосования занял заслуженный тренер России Сергей Мяус, который изначально претендовал на то, чтобы возглавить организацию.

Кандидатуру Дерипаски после отказа Мяуса от участия в борьбе за должность главы ФХМР поддержали единогласно. Вопрос о выборах нового руководителя федерации встал после того, как 11 декабря 2025 года возглавлявший ее с 2009 года Борис Скрынник умер на 78-м году жизни.

Назначить Дерипаску на место Скрынника предложили региональные отделения Федерации, их инициативу поддержал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. Основанный бизнесменом холдинг «Эн+» в последние годы финансировал создание и обновление лыжных трасс в различных регионах России, а также поддерживал клуб хоккея с мячом «Байкал-Энергия» в Иркутске.

Ранее Дерипаска, входя в состав попечительского фонда олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, оказывал содействие в строительстве центров единоборств в малых городах Сибири.