Вопреки прозвучавшему вечером 15 ноября заявлению абхазской оппозиции, президент республики Аслан Бжания не собирается покидать пост под давлением протестующих. Об этом он сам заявил в видеообращении к народу Абхазии.

Политик заверил, что он сам вместе с премьер-министром, руководителями министерств и ведомств будет работать на прежних местах, и попросил людей не поддаваться на провокации.

«Я остаюсь в Абхазии и буду работать, как и прежде. В числе первых задач период нами стоят усилия по ликвидации последствий произошедшего 15 ноября. В настоящее время идут переговоры с оппозицией. Благодарю за поддержку и службу всех гражданских и всех людей в погонах», — обратился Бжания к жителям республики.

Его пресс-служба выступила с опровержением еще одной обнародованной оппозиционерами информации — о том, что президент якобы «сбежал» на территорию расположенной в Абхазии российской военной базы. По словам представителей офиса Бжании, сейчас он находится в своем родном селе Тамыш. В качестве доказательства в телеграм-канале пресс-службы опубликовали видео оттуда.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа сообщил, что Бжания вечером 15 ноября провел не заседание Совбеза, как писали некоторые местные СМИ, а совещание с руководителями силовых структур, обсудив с ними вопросы обеспечения безопасности в стране в сложившейся ситуации.

Со своей стороны к жителям Абхазии обратился начальник Госавтоинспекции МВД Дамей Авидзба, призвав людей «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, несмотря на сложившуюся непростую внутриполитическую ситуацию». Он заверил, что все подразделения ГАИ продолжают работать в штатном режиме в соответствии с приказом главы МВД Роберта Киута, а стационарные посты ДПС на всякий случай усилены.

Вечером 15 ноября телеграм-канал Baza со ссылкой на абхазскую оппозицию утверждал, что Бжания якобы объявил о готовности покинуть президентский пост и «передислоцировался» на российскую военную базу из соображений безопасности. Официальное подтверждение получило только сообщение о том, что абхазское правительство отозвало ратификацию инвестиционного соглашения с Абхазией, которую парламент республики планировал провести накануне.

Заседание было сорвано протестующими, которые попытались прорваться в здание парламента и атаковали администрацию президента. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил RTVI, что Бжания очевидно не готов выходить на улицу и разговаривать с людьми, поэтому будет искать другие способы умиротворения оппозиции, но «так политика не делается». Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин подчеркнул, что действия протестующих нанесли ущерб российско-абхазским отношениям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва вынуждена рекомендовать российским гражданам воздержаться от поездок, включая туристические, в Абхазию, где «вновь обострились внутриполитические противоречия».