Винницкий городской суд заочно приговорил украинского блогера Анатолия Шария к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. Срок отбывания наказания будет отсчитываться с момента его задержания.

Среди прочего, суд постановил конфисковать у Шария принадлежащие ему профили в YouTube и Telegram.

«Винницкая помойка, которая называется официально “Винницким судом”, сегодня огласила приговор. <…> Моя вина заключается в том, что я “вел антиукраинскую деятельность на своем телеграм-канале и на ютубе”», — написал Шарий в своем телеграм-канале.

Блогер уточнил, что суд якобы не объяснил, в чем именно заключается его вина, а привел общие фразы вроде «помогал российским спецслужбам, которые проводили информационные атаки».

«Ни одного доказательства любой моей вины — их нет и быть не может», — утверждает Шарий.

Он добавил, что приговор был оглашен без присутствия его адвокатов, самого Шария также не допустили к суду, «несмотря на все требования». Кроме того, судьи якобы отказались заслушивать доказательства невиновности украинца.

С 2012 года Шарий не проживает на территории Украины. В мае 2022 года его задержали в Испании по запросу Киева. У блогера отобрали паспорт и отпустили под подписку о невыезде, обязав отмечаться в суде дважды в месяц. Представитель украинского президента в Конституционном суде сообщал, что Шария экстрадируют на родину.

В октябре того же года агентство ТАСС сообщило, что испанский суд закрыл дело о выдаче Шария, поскольку блогер якобы покинул Испанию и может находиться в Италии. Сам Шарий заявил в телеграм-канале, что не покидал Испанию с мая 2022 года и не собирается делать этого в будущем.

В июле 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении Шария в госизмене. По утверждению СБУ, блогер помогал ФСБ России готовить и распространять постановочные видео с допросом украинских пленных. В частности, он якобы «лично подсказывал ФСБ, как правильно снимать допрос и какие вопросы задавать» пленным, а после монтировал ролики, вырезая из них «“невыгодные” для России» фрагменты.

Шарий связь с ФСБ отрицал. Он объяснял, что пытался находить пленных по просьбам их родственников и «просил, чтобы они не рассказывали пропагандистские речевки, а просто передавали приветы родным».

В 2024 году Шарий рассказал, что подвергся вооруженному нападению в Испании. Блогер не исключал, что его убийство якобы мог «заказать» украинский президент Владимир Зеленский. Позднее Шарий сообщил, что намерен обратиться к спецслужбам России, чтобы именно они расследовали покушение на него в Испании.