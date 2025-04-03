Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп сможет предложить «приемлемое» мирное соглашение по Украине, но готова продолжать военные действия, если переговоры провалятся. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Кремль не беспокоит угроза Трампа ввести вторичные санкции против российской нефти из-за отсутствия прогресса в прекращении огня. Однако, как утверждают источники, президент России Владимир Путин «понимает, что Трамп — лучший шанс» завершить конфликт, и «хочет продолжить дипломатию».

Россия предпочла бы продолжить взаимные усилия по поиску путей урегулирования на Украине, что требует времени, заявил Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все предпочли бы не воевать, а разговаривать, и не только разговаривать, но и быть услышанными, это то, что мы имеем с нынешней американской администрацией», — сказал представитель Кремля.

В конце марта президент США заявил в интервью NBC, что он «очень зол» и «взбешен» из-за слов Путина о возможности ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН прежде чем заключать мирное соглашение.

Путин пояснил, что это позволило бы организовать на Украине «демократические выборы» и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым можно подписывать легитимные документы.

Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если он сочтет Россию виновной в срыве мирной сделки по Украине. Позже он заявил, что не хотел бы вводить новые меры против России, и выразил надежду, что Путин «доведет дело до конца».

Ведущая на телеканале Fox News Джеки Хайнрих в начале апреля заявила в соцсети Х со ссылкой на источники, что Трамп «разочарован» действиями Путина и считает, что Россия «специально затягивает» переговоры о всеобъемлющем прекращении огня. Хайнрих также утверждает, что администрация США якобы рассматривает возможность «агрессивного применения санкций», в том числе против российского «теневого флота».

Группа из 50 сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партий США в начале апреля представила пакет санкций на случай, если Россия откажется вести «добросовестные переговоры» о прекращении огня или нарушит возможное соглашение. Пакет предусматривает введение 500-процентной пошлины для стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Собеседники Bloomberg говорят, что после трех лет под санкциями, связанными с конфликтом, Россия «не поддастся угрозам», поскольку новые ограничения «не будут более эффективными».

«Эти санкции не так сильно затронут Россию, как другие страны, которым нужны наши нефть и газ. Это Китай, Восточная Азия, развивающиеся экономики» — заявил агентству глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

3 апреля спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что находится в Вашингтоне по поручению Путина и проводит встречи с командой Трампа. Подробности визита он не привел.