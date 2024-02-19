Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил присвоить санкционному режиму, под который подпадают лица, связанные с нарушением прав человека, имя Алексея Навального. Об этом он сообщил по прибытии на заседание совета Евросоюза по иностранным делам в Брюсселе.

Боррель отметил, что таким образом хотел бы отдать дань уважения оппозиционеру, «чтобы его имя навсегда осталось в памяти деятельности Европейского Союза по защите прав человека». Глава евродипломатии также не исключил введения санкций в отношении представителей уголовно-исполнительной системы в связи со смертью Навального в колонии.

После встречи с вдовой оппозиционера Юлией Навальной в Брюсселе Боррель опубликовал в своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) пост, в котором выразил соболезнования Навальной: «Как сказала Юлия, Путин — это не Россия. Россия — это не Путин. Мы продолжим оказывать поддержку российскому гражданскому обществу и независимым СМИ», — написал он.

О смерти Алексея Навального днем 16 февраля сообщило УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО). По данным ведомства, оппозиционеру стало плохо на прогулке, после чего он потерял сознание. В региональном управлении Следственного комитета заявили о проведении процессуальной проверки в исправительной колонии, где содержался политик.

СМИ и телеграм-каналы писали, что предварительной причиной смерти Навального мог стать оторвавшийся тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, входивший в консилиум врачей, лечивших политика после отравления в 2020 году, заявил, что рисков для образования тромбоэмболии у Навального не было.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш* 17 февраля сообщила, что следователи не назвали прибывшим в ЯНАО адвокату и матери Навального Людмиле причину его смерти, поскольку она «не установлена». Также следователи заявили, что не отдадут тело родственникам до завершения проверки.

Днем 19 февраля Ярмыш* рассказала, что следователи заявили адвокатам и матери политика, что не выдадут его тело родственникам, поскольку в течение 14 дней будет проводиться «химическая проверка».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов