Великобритания выделит 210 млн фунтов стерлингов (более $280 млн) на поставки обогащенного урана для украинских АЭС в течение следующих двух лет. Это предусматривает поставки украинскому госпредприятию «Энергоатом» со стороны британской компании Urenco, сообщается на сайте британского правительства.

Соглашение о такой помощи было достигнуто на встрече премьера Кира Стармера с украинским президентом Владимиром Зеленским в Лондоне 7 июня.

«Эта сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку “Энергоатом” обеспечивает более 50% электроэнергии в стране», — сказано в релизе.

Там уточняется, что деньги будут выделены в рамках программы UK Export Finance. Финансирование станет продолжением предыдущего двухлетнего соглашения о поставках ядерного топлива Украине.

Кроме того, Великобритания введет новый пакет санкций в отношении России, заявили на Даунинг-стрит. Эти шаги Стармер анонсировал в ходе встречи с партнерами на фоне начавшегося в Эвиане саммита G7, пишет Politico.

По данным правительства, новые меры будут нацелены на борьбу с так называемым «теневым флотом», который, как утверждают на Западе, Россия использует для продажи нефти в обход санкций и финансирования военной промышленности.

Также ожидается, что Великобритания первой введет санкции против нескольких судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (СПГ), говорится в сообщении. После этого общее число судов «теневого флота» и российских СПГ-судов под британскими санкциями превысит 600.

В проект 21-го пакета санкций, который анонсировала на прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз также включил ограничения, связанные с танкерами для перевозки СПГ: речь идет об ограничении их продаж в Россию.

Во вторник, 16 июня, лидеры «семерки» проведут заседание, посвященное вопросам мира и безопасности для Украины и Европы.

В 2024 году Великобритания, чье правительство тогда возглавлял Риши Сунак, первой из стран G7 подписала с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Сунак назвал его историческим, а Зеленский заявил, что оно знаменует «день, когда история Европы изменилась». Договор заключен на 10 лет и, по словам Зеленского, может быть продлен.

Россия считает неприемлемой любую помощь Киеву со стороны Запада. Если гарантии безопасности для Украины будут предусматривать размещение на ее территории иностранных воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран, то Москва будет расценивать это как иностранную интервенцию и прямую угрозу безопасности РФ, заявил в феврале российский МИД.