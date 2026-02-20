В Нижегородской области на фоне перебоев с железнодорожными поставками может возникнуть дефицит газомоторного топлива, пишет «Коммерсантъ». Участники рынка бьют тревогу: цистерны с пропаном неделями простаивают на станциях, а запасы на заправках подходят к концу, что ставит под угрозу выполнение контрактов с государственными учреждениями.

Как рассказали в группе компаний «Реал-Инвест», операторы вынуждены закрывать свои газозаправочные станции из-за задержек поставок по железной дороге, которые начались еще в феврале. Проблема, по словам участников рынка, носит системный характер и затрагивает не только Нижегородскую область.

«На станции Сергач стоит эшелон с 2,5 тыс. тонн газа, не разгружается. У нас просроченная поставка 1,8 тыс. тонн — это месячный объем продаж сети. Из-за того, что на железнодорожных ветках брошены составы, в регионе складывается серьезный дефицит газа», — пояснили в компании.

В компании подчеркивают, что если ситуация не разрешится, под угрозой окажутся контракты с государственными и муниципальными учреждениями: войсковыми частями, физкультурно-оздоровительными комплексами и автобусными парками. Кроме того, само по себе длительное скопление на станциях составов со взрывоопасным грузом создает потенциальную угрозу безопасности.

Аналогичная ситуация складывается и у других игроков рынка. В сети заправок «Газэнергосеть-НН» сообщили, что топлива осталось всего на три-четыре дня, а некоторые газонаполнительные станции уже опустели.

«Весь газ брошен на разных железнодорожных станциях и до адресатов он не доходит. Дело не в производителях: заводы отгружают, но железная дорога задерживает. Видимо, снег, мороз, локомотивов у них не хватает — не знаем, какие причины. Например, Арзамас-2: там вагоны стоят уже три недели. Это не только у нас. В Казани такие же сложности, в Московском регионе», — посетовали в компании.

В ООО «Ока-Пропан» добавили, что в Нижегородской области пока еще держатся, но запасы уже на исходе. При этом в Волгограде, Иваново и Ярославле газ у них закончился полностью.

В компании полагают, что проблемы связаны как с работой РЖД, так и с действиями заводов-производителей, отмечая, что значительные объемы сжиженного газа еще в декабре были направлены на экспорт.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в комментарии «Ъ-Приволжье» связал задержки и неритмичность поставок с обильными снегопадами. Он заверил, что ситуация находится на контроле, а поставка топлива обеспечена.

В пресс-службе Горьковской железной дороги подтвердили, что работа ведется в условиях сильных снегопадов с превышением многолетних климатических норм по глубине снежного покрова, однако заявили, что предпринимают все необходимые меры для беспрепятственного движения поездов.

В ГЖД официально опровергли наличие задержек, заявив, что задержек в погрузке и отправлении грузовых составов, в том числе со сжиженным газом, на магистрали не зафиксировано, а движение осуществляется в штатном режиме.