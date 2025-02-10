Администрация президента США Дональда Трампа обозначает интерес к возобновлению диалога с Россией, Москва к нему готова, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Он уточнил, что на сегодня нет согласованных графиков контактов президента России Владимира Путина с Трампом.

«Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договоренности и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует», — сообщил дипломат.

Как рассказал Рябков, определенные контакты идут между внешнеполитическими ведомствами двух стран, но сейчас, по его словам, нет смысла разглашать их подробности.

«Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента [Дмитрий Песков]. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», — цитирует Рябкова РИА Новости.

The New York Post ранее написала, что 7 февраля Трамп сообщил издаинию, что говорил по телефону с Путиным в попытке договориться о прекращении военных действий на Украине. По его словам, российского лидера беспокоит гибель людей и он хотел бы, «чтобы люди перестали умирать». Трамп также сказал, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным». В тот же день Песков в комментарии «Интерфаксу» не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о телефонных переговорах Путина и Трампа. То же самое представитель Кремля повторил журналистам в понедельник, 10 февраля. О том, что Трамп и Путин поговорили по телефону, СМИ сообщали еще осенью, но официально это не подтвердила ни одна из сторон.

«На грани разрыва»: об отношениях с США

В целом, как отметил Рябков, отношения России и США балансируют «на грани разрыва», о чем российская сторона неоднократно говорила. По его оценке, в это вопросе ниже вероятность улучшения, чем в отношениях с другими странами, а возвращение Трампа в Белый дом не означает появления новых векторов во внешней политике.

«Применительно к российско-американским отношениям все-таки ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях. В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника», — сказал Рябков.

Он добавил, что такое восприятие России давно сложилось в обеих главных политических партиях США, Республиканской и Демократической.

«Никакого двойного дна»: о позициях по Украине

Говоря о позиции США по поводу конфликта на Украине, Рябков сообщил, что российская сторона получает от Вашингтона разные сигналы, но не видит изменения курса на практике. В частности, продолжается американская помощь Киеву и не ослабевают «попытки представить дело так, что Москва должна пойти на уступки и компромиссы», указал он.

Рябков заявил, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования конфликта.

«Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов, добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится», — сказал замглавы МИД.

В позиции России по урегулированию на Украине нет никакого двойного дна или тайного замысла, заверил Рябков.

В начале февраля Рябков заявил, что Россия готова договариваться с США «в режиме жесткого торга» с учетом реалий на земле и национальных интересов.

Ранее Трамп неоднократно призывал Путина к завершению конфликта, в том числе сразу после своей инаугурации. Американские СМИ утверждали, что он поручил своей команде организовать телефонный разговор с президентом России. На январском экономическом форуме в Давосе глава Белого дома заявил, что Украина «готова заключить сделку», и осталось получить сигнал от Москвы.