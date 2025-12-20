В Санкт-Петербурге задержан мужчина, которого подозревают в убийстве 25-летней стюардессы в Дубае. По версии СК, преступление произошло в середине декабря в одном из отелей в ОАЭ.

Как установили следователи, 41-летний россиянин преследовал девушку, с которой ранее состоял в отношениях. В ночь с 17 на 18 декабря в ходе конфликта он нанес ей не менее 15 ударов ножом. Девушка скончалась на месте от ранений.

После случившегося мужчина покинул ОАЭ и вернулся в Петербург. По информации «Фонтанки», в России он начал искать способы отправиться в зону СВО, однако сделать этого не успел. Его задержали сотрудники уголовного розыска.

Погибшая несколько лет работала стюардессой в авиакомпании «Победа». С подозреваемым она познакомилась около двух лет назад. Их отношения, по словам источников, были бурными и конфликтными. Поводом для очередной ссоры стала работа девушки: она планировала перейти в бизнес-авиацию и летать на частных джетах, чему мужчина активно противился.

По данным «Фонтанки», в Дубае обвиняемому помогал его знакомый из Петербурга — судебный пристав. Он помогал разыскивать девушку, предположительно не подозревая, что это может закончиться убийством. Узнав о произошедшем, мужчина якобы был в шоке, однако вместе с другом вернулся в Россию.

В Следственном комитете сообщили, что обвиняемый задержан, с ним проводят следственные действия при содействии правоохранительных органов ОАЭ. В ближайшее время суд изберёт ему меру пресечения. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.