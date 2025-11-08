Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве двух граждан России в Объединенных Арабских Эмиратах. По данным СМИ, в Дубае были убиты криптоинвестор Роман Новак и его жена Анна — супругов похитили с целью выкупа, а затем расправились с ними. Подозреваемые, предположительно граждане России, задержаны, их готовят к экстрадиции. Кем был Новак — в материале RTVI.

От Ленинграда до Дубая

Роман Александрович Новак родился 7 апреля 1987 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Подробностей о его детстве и образовании немного. В открытых источниках неоднократно упоминалось, что Новак якобы был знаком с основателем Telegram Павлом Дуровым и учился с ним в Санкт-Петербургском государственном университете. Сам Новак эти сведения не подтверждал, но активно использовал их для создания репутации человека с «инсайдерскими связями» в IT-среде.

Мошенничество и приговор

Первые упоминания о Новаке в прессе появились в 2020 году, когда его осудили за мошенничество в особо крупном размере. По данным суда, он похитил у двух инвесторов более 7,3 млн рублей, используя фиктивные договоры и подставных сотрудников. Новак получил шесть лет колонии общего режима.

После освобождения, предположительно условно-досрочного, он покинул Россию и переехал в Дубай. По данным SHOT, его задолженность ФССП на момент отъезда составляла 6 млн 979 тыс. 296 рублей.

Проект Fintopio и новая афера

В 2023 году Новак запустил криптопроект Fintopio, который позиционировал как аналог Telegram Wallet. Разработку он заказал украинским программистам, а штаб-квартиру открыл в финансовом центре ОАЭ. Проект активно продвигался на международных форумах, включая Blockchain Life, где участвовали представители криптоиндустрии и артисты.

По данным СМИ, Новак представлялся инвесторам как «друг Павла Дурова», «заместитель вице-президента Telegram Ильи Перекопского» и человек, связанный с «арабскими принцами». Он предлагал купить якобы облигации Telegram и токены TON со скидкой до 50 % при условии трехлетней заморозки.

Минимальная сумма вложений составляла 1 млн долларов. В дальнейшем выяснилось, что документы, на которые ссылался Новак, были поддельными. По оценкам изданий, общая сумма собранных средств могла достигать около 500 млн долларов.

Исчезновение и расследование

В 2025 году, когда инвесторы попытались вывести активы, оказалось, что средств на их счетах нет. Новак пропал, сотрудники Fintopio остались без зарплат, а вкладчики — без денег.

Осенью 2025 года российские силовики провели обыски в криптообменниках «Москва-Сити» — в частности, в Rapira и Mosca — в рамках проверки возможных связей с делом Новака.

Личная жизнь

Роман Новак был женат на Анне Новак (в девичестве Ерошенко). В соцсетях он нередко называл ее «своей музой». У супругов было две дочери — Ева и Лия.

Анна вела блог, где писала о шаманизме и духовных практиках. В мае 2025 года Роман опубликовал пост, посвященный годовщине отношений, где говорил о 17 годах брака. В своих публикациях пара демонстрировала высокий уровень жизни: путешествия, автомобили, участие в светских мероприятиях.

Похищение и смерть

По данным СМИ, 2 октября 2025 года супруги Новак отправились на встречу с инвесторами в городе Хатта (ОАЭ). Их водитель высадил пару на стоянке у озера, где они пересели в другой автомобиль и исчезли. Позднее телефоны супругов регистрировались в сети в Омане и Кейптауне, но вскоре сигнал пропал.

7 ноября стало известно, что Роман и Анна Новак были убиты. Источники, близкие к следствию, утверждали, что их похитили для получения выкупа, однако преступники не смогли добиться доступа к деньгам и убили супругов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». В рамках расследования задержаны несколько граждан России, их планируют экстрадировать в Россию — в Санкт-Петербург.

При этом тела супругов не найдены. Родители Анны Новак вылетели в Дубай и забрали дочерей пары в Россию.