По делу о похищении и убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, расчлененные тела которых нашли в ОАЭ, проходят восемь фигурантов. Среди них бывшие участники СВО и экс-оперуполномоченный МВД, утверждает «Фонтанка». Другое петербургское издание — 78.ru — пишет, что задержан бывший сотрудник ФСИН.

По данным «Фонтанки», главных подозреваемых трое — это отсидевший за крупную партию наркотиков 53-летний бывший оперуполномоченный УМВД Выборгского района Петербурга и двое бойцов, комиссованных с фронта по состоянию здоровья, — 45-летний москвич Владимир и 46-летний петербуржец Юрий. Следствие считает, что бывшие участники СВО планировали и осуществляли преступление, а экс-полицейский помогал им и избавлялся от расчлененных останков жертв.

У издания 78.ru другие данные: оно пишет, что один из ключевых подозреваемых — не экс-полицейский, а бывший сотрудник ФСИН Константин Ш., которого в 2010 году приговорили к 15 годам колонии за сбыт наркотических веществ. В 2022 году он при этом якобы уже числился сотрудником УФСИН по республике Коми.

Остальные подозреваемые по делу об убийстве Новаков — это дропперы, которых предполагаемые организаторы нашли через Telegram для вывода похищенных средств. Они утверждают, что якобы не подозревали об истинном характере преступных планов своих нанимателей.

Петербургское издание 47news пишет, что один из подозреваемых — 38-летний Дмитрий Тебекин — объявлен в розыск, поскольку после убийства Новаков вылетел из ОАЭ в Грузию. Следствие предполагает, что именно он встречал супругов на парковке возле ТЦ в Хатте и проводил на виллу, где они были убиты.

Что известно об убийстве Романа и Анны Новак

Ранее сегодня стало известно, что Романа и Анну Новак, пропавших в ОАЭ около месяца назад, нашли убитыми в городе Хатта. Преступники расчленили их тела, разложили по полиэтиленовым пакетам и выбросили в районе местного торгового центра. Заявление о пропаже обоих супругов подал отец женщины, который вместе с женой приезжал в Дубай забрать осиротевших несовершеннолетних внуков.

Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц. В ведомстве уточнили, что последний раз Новаков видели в начале октября, когда личный водитель привез их на стоянку возле озера в Хатте, где они пересели в другой автомобиль и отправились на встречу с предполагаемыми инвесторами.

Выяснилось, что под видом этой встречи супругов заманили на арендованную виллу в пригороде Хатты.

«Романа и Анну пытали, резали ножами на глазах друг у друга», — пишет 78.ru.

Под пытками злоумышленники получили пароль от криптокошелька Новака, рассчитывая через дропперов вывести оттуда сотни миллионов долларов, но он оказался пустым. Осознав, что получить деньги не выйдет, преступники убили похищенных супругов и расчленили их тела.

Ранее в телеграм-каналах появилась версия о том, что похитить и убить Новака и его жену могли пострадавшие от действий криптобизнесмена, который с 2023 года активно привлекал инвесторов в свой новый бизнес-проект — криптокошелек Fintopio для экспресс-операций с криптовалютами.

Кто такой Роман Новак и за что его могли хотеть убить

Роман Новак, которого в 2018 году отправили в колонию за мошенничество в особо крупном размере ($400 тысяч), представлялся близким другом основателя Telegram Павла Дурова и приписывал себе разные должности в этой компании — от заместителя вице-президента до члена совета директоров. Он также утверждал, что поддерживает тесные связи с некими арабскими принцами и привлек в свой проект крупных игроков IT-рынка.

По предварительным данным, с Fintopio было связано несколько схем мошенничества. В частности, Новака обвиняли в обмане клиентов через рекламные объявления в Telegram об обмене криптовалюты с 50-процентной скидкой. Кроме того, он якобы вывел за рубеж крупные суммы, полученные от инвесторов под развитие своего проекта. Среди пострадавших предположительно оказались бизнесмены из КНР и стран Ближнего Востока, украинские силовики и некий депутат Госдумы.

В общей сложности, как сообщали СМИ, Новак мог вывести около $500 млн. Теперь, когда стало известно о его похищении и убийстве, телеграм-каналы предполагают, что расправа над бизнесменом могла быть спровоцирована его мошенническими действиями. Кроме того, некоторые источники высказывали гипотезу о том, что убийство могло быть инсценировано самим Новаком с целью уйти от ответственности.

В сентябре 2025 года в обменных пунктах Rapira и Mosca на территории Москва-Сити проводились обыски, после которых Новаку закрыли выезд за границу. Несмотря на этот запрет, в конце октября стало известно, что криптобизнесмен успел побывать в Кейптауне (ЮАР) и Хатте (ОАЭ).

У убитого криптомошенника оказался действующий запрет на выезд за границу, что не помешало ему скрываться от инвесторов в ОАЭ. По данным 👾, Новака с женой похитили с целью вымогательства денег. Однако предполагаемые преступники не нашли желаемых средств и расправились со своими жертвами. Вначале они пытали пару, затем убили и расчленили.