Уехавших в ОАЭ криптоинвестора Романа Новака, который позиционировал себя как «близкого друга Дурова», и его супругу Анну похитили с целью получения выкупа и убили, сообщает петербургское издание 78.ru. По его данным, подозреваемые — тоже граждане РФ — задержаны и переданы России. Городское следственное управление СКР возбудило уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что родственники семейной пары, которая постоянно проживала в Дубае, обратились в петербургскую полицию с заявлением о ее «безвестном исчезновении». Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По словам заявителей, 2 октября муж с женой должны были встретиться с «неустановленными инвесторами» в городе Хатта (Объединенные Арабские эмираты). Личный водитель отвез их на стоянку у озера, где они пересели в другую машину и уехали, после чего перестали выходить на связь.

Петербургское издание «Фонтанка» утверждает, что по делу об убийстве задержаны семеро фигурантов — трое предполагаемых участников убийства и четверо дропперов, помогавших выводить деньги.

По его данным, похитители под видом деловой встречи заманили супругов Новак на арендованную виллу в пригороде Хатты, рассчитывая получить доступ к криптокошельку бизнесмена, но тот оказался пустым.

«После этого Романа и Анну убили, тела расчленили, разложили по пакетам и оставили в разных контейнерах в окрестностях торгового центра в городе Хатта», — пишет «Фонтанка».

По данным 78.ru, до Хатты Новаки побывали в Омане и Кейптауне (ЮАР). В последний раз телефоны Новаков подавали сигнал около месяца назад — с 4 по 6 октября. Отец Анны Новак вместе с женой забрал Дубай забирать осиротевших несовершеннолетних внуков, заявил изданию, что подробности преступления не разглашаются до окончания следствия.

Предположительно супруги были похищены некими соотечественниками, которые рассчитывали получить от Романа и Анны крупную сумму денег, но не смогли этого сделать и в итоге убили своих жертв.

По версии собеседника RT, к похищению и убийству супругов Новак мог быть причастен кто-то из пострадавших от действий Романа инвесторов, ранее вложивших средства в его криптопроект Fintopio. Издание утверждает, что задержанные уже признали вину, но тела жертв до сих пор не найдены.

По данным СМИ, в 2018 году суд в Петербурге признал Романа Новака виновным в особо крупном мошенничестве (речь шла о $4 млн). После освобождения мужчина начал проводить большую часть времени в Дубае, а в 2023 году запустил новый бизнес-проект.

Это был криптокошелёк Fintopio «для быстрых переводов» в экосистеме TON. Приложение было заказано украинским разработчикам. Новак использовал Telegram для привлечения клиентов, предлагая им внушительные скидки на покупку криптовалюты.

В материалах уголовного дела говорится, что бизнесмен ввел в заблуждение инвесторов и подрядчиков, взяв у них крупные суммы на развитие бизнеса с обещанием впоследствии вернуть с прибылью.

Мужчина якобы создавал у них ложное впечатление о своих возможностях — представлялся близким другом создателя Telegram Павла Дурова и «заместителем вице-президента Telegram» Ильи Перекопского, рассказывал о своих «связях» с арабскими принцами и утверждал, что в его проекте участвуют крупные игроки IT-рынка.

78.ru сообщает, что компания Новака участвовала в международном форуме Blockchain Life, где выступали «сливки криптообщества и звёзды рэп-индустрии 90-х и нулевых годов».

Издание «Код Дурова» пишет, что Новак предлагал клиентам криптовалюту TON со скидкой до 50% и даже облигации Telegram перед ожидаемым IPO, используя поддельные скриншоты и придуманные инсайды из сферы криптобизнеса.

«Минимальный взнос составлял от 1 млн долларов, но для состоятельных клиентов была предусмотрена рассрочка. Инвесторам обещали, что их вложения “разморозятся” в 2025 году. Но при попытке вывести средства выяснилось, что токенов на самом деле нет», — говорится в статье.

В октябре в российских СМИ появилась информация о том, что после сентябрьских обысков в обменных пунктах Rapira и Mosca на территории Москва-Сити, якобы проведенных в рамках следствия по делу Fintopio, Новак вместе с семьей покинул Россию. Сумма ущерба, причиненного инвесторам его проекта, оценивалась в $500 млн.

«Рабочие Fintopio не получили зарплаты, а вкладчики потеряли деньги. След мошенника теряется в Кейптауне (ЮАР), туда же были переведены исчезнувшие $500 млн», — писал телеграм-канал «Банкoff».

Телеграм-канал Mash утверждал, что среди пострадавших оказались украинские силовики, бизнесмены с Ближнего Востока, китайские инвесторы и некий депутат Государственной думы.