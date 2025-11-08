Похищенный и убитый в Хатте (ОАЭ) вместе с женой криптобизнесмен Роман Новак имел в России задолженность на сумму свыше 7 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Из них следует, что в отношении Новака велось 9 исполнительных производств для возврата долгов, при этом шесть дел было закрыто из-за отсутствия у должника имущества для взыскания в России. Действующие производства касаются возмещения «ущерба, причиненного преступлением физическим или юридическим лицам», на общую сумму более 6,9 млн рублей (включая почти 230 тысяч рублей исполнительского сбора).

При этом ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждает, что задолженность Новака в России «превышает 6,4 млн рублей». «Часть из них взыскивают в принудительном порядке, преимущественно речь идет об ущербе, причиненном преступлением», — пояснил собеседник агентства.

Накануне SHOT сообщал, что на момент «спешного бегства» из России Новак был должен погасить в ФССП задолженность на сумму 6 млн 979 тыс. 296 рублей.

Телеграм-канал пишет, что в 2016—2017 годах криптобизнесмен якобы похитил более 7,3 млн рублей у двух петербургских предпринимателей, в том числе совладельца проекта «Спорт в народ». Новак пообещал внести на счета его компании более 6,3 млн рублей, но в итоге предположительно присвоил больше половины этой суммы. «По той же схеме он развел совладельца Transcrypt, похитив у него 4 млн рублей», — утверждает SHOT.

О хищении 4 млн рублей у петербургского бизнесмена Александра Эпина сообщает местное издание 78.ru со ссылкой на самого потерпевшего. Он рассказал, что в 2018 году Новак предложил ему содействие в запуске бизнес-проекта в IT-сфере и разработать программное обеспечение для обмена «денежными суррогатами». Получив инвестицию в размере 4 млн рублей, криптобизнесмен получил срок за мошенничество, а после выхода на свободу покинул Россию, так и не вернув взятые деньги.

«Его мошенническая деятельность началась году в 2010-м. Он же три раза менял фамилию — Яворский был от рождения, потом стал Царёвым, потом — Новаком. У него всё началось с того, что он подпольные номера продавал, потом поддельные военные билеты, потом воровал ноутбуки у бабушек. Делал вид, что настройщик, а с ноутбуками скрывался», — рассказал Эпин.

По его словам, для создания видимости успешного бизнеса Новак жил «на широкую ногу», хотя на самом деле часто занимал деньги у знакомых.

Канал «112» накануне утверждал, что уже после отъезда мужчины из России как минимум одному из контактов с его аккаунта в Telegram поступали просьбы одолжить крупную сумму — 200 тысяч долларов — для расчета с сотрудниками. В сообщениях говорилось, что Новак «застрял на границе с Оманом» и поэтому не может расплатиться сам.

Mash пишет, что таким образом Новаку ранее удалось занять 400 тысяч долларов, из которых половину он вернул вовремя, а вторую — с задержкой. Та попытка взять еще 200 тысяч, о которой сообщает «112», предположительно была третьей и закончилась неудачей: криптобизнесмену отказали, хотя в качестве залога он предлагал долю в своей компании.

«Оказалось, он выпрашивал деньги у всех подряд. Долгов накопил столько, что все его накопления испарились, как и он сам», — считает Mash.

SHOT пишет, что на первых порах после запуска проекта Новак якобы дарил наиболее успешным сотрудникам дорогие иномарки, но с некоторых пор перестал выплачивать даже зарплату, а отсутствие средств объяснял госпитализацией жены и ребенка.

Что известно об убийстве Новаков

Напомним, Романа Новака и его жену Анну похитили и убили в Хатте (Дубай, ОАЭ) с целью забрать содержимое криптокошелька бизнесмена. Группа сообщников, трое из которых накануне были взяты под арест в Санкт-Петербурге, под предлогом встречи с инвесторами заманила супругов в арендованное помещение. Там жертв пытали, требуя выдать пароль от криптокошелька, а потом убили. Крупной суммы, на которую рассчитывали злоумышленники, у Новака не оказалось.

Сначала сообщалось, что тела Романа и Анны расчленили, разложили по пакетам и выбросили в окрестностях торгового центра в Хатте, в том числе в мусорные контейнеры. Потом Следственный комитет уточнил, что трупы были найдены закопанными в пустынной местности.

Орудия убийства и личные вещи жертв были выброшены преступниками на территории разных эмиратов. Один из злоумышленников взял с собой мобильный телефон Новака и при дальнейших перемещениях рассылал с него сообщения и другими способами имитировал активность, создавая впечатление, будто бизнесмен жив и находится в деловой поездке.

По данным СМИ, среди предполагаемых непосредственных участников преступления — двое бывших участников СВО, комиссованных с фронта по состоянию здоровья, и экс-сотрудник полиции. Следствие считает, что у них были сообщники, которые арендовали автомобили для похищения и помещение для убийства. Кроме того, преступники через Telegram наняли дропперов, к услугам которых планировали прибегнуть для вывода украденных у Новака денег.

Кто такой Роман Новак

В 2018 году Романа Новака приговорили к лишению свободы за мошенничество в особо крупном размере ($400 тысяч). По данным СМИ, он вводил потерпевших в заблуждение относительно наличия у него обширных связей в деловом мире — в частности, представлялся близким другом арабских принцев и основателя Telegram Павла Дурова, а также приписывал себе разные высокопоставленные должности в этой компании. Кроме того, для большей убедительности Новак утверждал, что в его проекты вовлечены крупные игроки российского и мирового IT-рынка.

После освобождения криптобизнесмен перевез семью в Дубай. Там после убийства Романа и Анны остались их несовершеннолетние дети, которых забрали в Россию бабушка и дедушка по материнской линии.

В 2023 году Новак запустил новый проект — криптокошелек для экспресс-переводов Fintopio. По предварительным данным, с ним было связано несколько схем мошенничества — в частности, обман клиентов под видом предоставления 50-процентной скидки на обмен криптовалюты и присвоение средств инвесторов. Среди них якобы оказались сотрудники украинских силовых структур, китайские и ближневосточные бизнесмены, а также депутат ГД.

В сентябре 2025 года в обменниках Rapira и Mosca на территории делового квартала Москва-Сити прошли обыски, после которых Новаку закрыли выезд за границу. При этом в конце октября стало известно, что криптобизнесмен путешествует по Кейптауну (ЮАР), Оману и ОАЭ.

СМИ писали, что под видом запуска Fintopio Новак мог вывести около 500 млн долларов. В связи с этим после появления новостей о его убийстве телеграм-каналы предположили, что смерть криптобизнесмена является инсценировкой, организованной с целью скрыться от ответственности за мошенничество.

В общей сложности, как сообщали СМИ, Новак мог вывести около $500 млн. Теперь, когда стало известно о его похищении и убийстве, телеграм-каналы предполагают, что расправа над бизнесменом могла быть спровоцирована его мошенническими действиями. Кроме того, некоторые источники высказывали гипотезу о том, что убийство могло быть инсценировано самим Новаком с целью уйти от ответственности. Уверенность в этой версии выразил, в частности, пострадавший от действий убитого Александр Эпин.