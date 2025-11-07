Трое обвиняемых в убийстве петербургского криптобизнесмена Романа Новака и его жены Анны, чьи тела нашли в окрестностях Хатты в Дубае, отправлены под стражу до 28 декабря. Такое решение принял Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городских судов.

Все трое — Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин — обвиняются в двойном убийстве группой лиц предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). За это грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Шахт вину не признал и возражал против требования следствия заключить его под стражу, Шарыпов признал вину частично и просил избрать ему домашний арест, Далекин вину признал и против ходатайства следствия о мере пресечения не возражал, говорится в сообщениях пресс-службы.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналисты, которых не пустили в зал, остались в коридоре, пишет «Фонтанка». Как передал ее корреспондент, у Шахта и Шарыпова были гематомы на лице, об их происхождении фигуранты умолчали. Далекин «с головой накрылся курткой», скрывая лицо, его провели к зал очень быстро, сообщил репортер.

Как ранее узнали СМИ, Шахт уже имеет судимость. Приговором 2011 года он получил 15 лет за сбыт наркотиков и реализацию имущества, добытого преступным путем, уточняет RT. Как выяснил телеканал, мужчина досрочно вышел на свободу в 2020 году и только после этого взял себе фамилию Шахт, а до того проходил по документам как Константин Липатов.

Ранее СМИ распространили версию, что Шахт мог в прошлом работать в МВД или ФСИН (Федеральной службе исполнения наказаний). Однако пресс-бюро ФСИН выпустило опровержение.

«Распространяемая в СМИ информация о причастности якобы бывшего сотрудника пенитенциарного ведомства к убийству двух граждан в ОАЭ не соответствует действительности. Указанный в публикациях фигурант никогда не работал в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы РФ», — сказано в релизе.

По данным RT, Шахт в настоящее время числится управляющим в Северо-Западной тендерной консалтинговой компании с уставным капиталом 3,3 млн рублей и годовой прибылью более 127 млн рублей.

Mash на Мойке пишет, что Шахт работал в правоохранительных органах до 2007 года. Ссылаясь на версию следствия, канал сообщает, что после убийства в Дубае Шахт мог вернуться в Петербург, а затем побывать в Кейптауне (ЮАР), где включил телефон убитого Новака, имитируя его якобы разъезды.

Глава пресс-службы МВД Ирина Волк рассказала, что участников преступной группы, подозреваемых в убийстве Новака и его жены, задержали в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

По данным правоохранителей, фигуранты похитили семейную пару россиян в ОАЭ с целью вымогательства криптовалюты, излагает Волк. Обоих убили, а тела закопали в пустынной местности. Организовать похищение помогали сообщники, для чего арендовали автомобили и помещения, где насильно держали супругов.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко подтвердила информацию о том, что расчлененные останки супругов Новак закопали в пустыне. Она также сообщила, что после убийства злоумышленники и их сообщники, снимавшие для них дом и машины, избавились от улик, выбросив ножи и личные вещи жертв на территории разных эмиратов ОАЭ.