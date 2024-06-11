Преображенский суд Москвы приговорил к девяти годам лишения свободы экс-начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны России Сергея Харитонова, сообщает пресс-служба московских судов. Его обвинили в получении взятки на сумму 65 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК).

Суд также на пять лет лишил Харитонова права заниматься управленческой, организационно-распорядительной деятельностью и административно-хозяйственными функциями в госструктурах.

Кроме того, к восьми годам колонии строгого режима приговорили его бывшего заместителя Романа Митюрева. «С лишением его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 4 лет», — говорится в сообщении пресс-службы московских судов.

С обоих подсудимых также взыскали по 30 млн рублей в качестве компенсации ущерба.

Дело в отношении Харитонова было заведено осенью 2022 года, тогда же он был арестован. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», Харитонов и его заместитель попались на взятке при реализации закрытого конкурса на оказание услуг по энергосбережению и повышению энергоэффективности ведомственной котельной.

Защита Харитонова настаивала, что обвинение основано на «голословных, ничем не подтвержденных словах взяткодателя», а обвиняемый «таких денег в жизни не видел». Адвокаты просили оправдать фигурантов, те вину не признали.

ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» предоставляет коммунальные услуги (электро-, водо-, тепло- и газоснабжение, ремонт) учреждениям Министерства обороны и воинским частям. Филиалы управления есть во всех видах, родах, округах и флотах Вооруженных сил России. Харитонов до прихода в управление работал в администрации Сергиева Посада и занимал должность замруководителя города по ЖКХ. С 2023 года ЦЖКУ возглавляет Алексей Шерлыгин. До этого он был заместителем мэра Череповца и вице-губернатором Вологодской области.

Фигурантами дел о взятках, мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями в последнее время стали несколько высокопоставленных чиновников оборонного ведомства: замминистра обороны Тимур Иванов, бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, начальник Главного управления связи Вооруженных сил, замначальника Генштаба Вадим Шамарин.