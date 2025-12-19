При падении самолета в американском штате Северная Каролина погиб бывший гонщик NASCAR Грег Биффл, передает ассоциация на своем сайте.

В сообщении NASCAR говорится, что в результате крушения погибли жена Биффла Кристина, его сын и дочь. Также на борту находились Деннис Даттон, его сын и Крейг Уодсворт.

«Мы опустошены потерей наших близких. Эта трагедия повергла все наши семьи в безутешную скорбь», — отметили в организации.

Бизнес-джет Cessna Citation потерпел крушение при посадке в аэропорту Стейтсвилла 18 декабря примерно в 10:15 часов по местному времени (18:15 по мск). В дорожной полиции Северной Каролины сообщили, что эксперты пока не идентифицировали погибших, однако «предполагается, что Биффл и члены его ближайшей семьи находились на борту самолета», отмечает ABC News.

Управляющий аэропортом в Стейтсвилле Джон Фергюсон заявил, что причина крушения неизвестна. Аэропорт находится в 80 километрах к северу от Шарлотты. Он был закрыт на неопределенный срок и, по словам Фернюсона, потребуется время, чтобы убрать обломки со взлетно-посадочной полосы.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование.

Один из самых титулованных пилотов NASCAR Грег Биффл родился в 1969 году в Ванкувере. Карьеру гонщика он начал в 1990-х годах, на его счету 19 побед в Cup Series. В пятерку победителей заездов пилот вошел более 90 раз.

Кроме того, Биффл входил в список 75 величайших гонщиков NASCAR.

В 2024 году во время урагана Хелен пилот организовал вертолетные спасательные операции в пострадавших и отдаленных горных районах Северной Каролины.