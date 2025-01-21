Московский клуб Arma, прежде известный как «Мутабор», весной прекратит работу в здании на Дубровке. Площадка больше не будет использоваться в качестве «постоянной локации», говорится в телеграм-канале клуба.

«Клуб продолжит работу в пространстве бывшего Mutabor до окончания сезона в апреле. Последующие события не будут привязаны к определенному пространству, место их проведения будет анонсироваться на ресурсах ARMA», — говорится в сообщении.

Клуб находится на Шарикоподшипниковской улице на территории бывшего подшипникового завода. Площадка открылась в апреле 2019 года. До марта 2024 года клуб назывался «Мутабор». Клуб переименовали через три месяца после «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие с дресс-кодом almost naked («почти голый») прошло в ночь на 21 декабря 2023 года. На нем присутствовали такие звезды российского шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Наталья Подольская, Анна Асти и другие.

После того, как фото и видео с вечеринки разошлись по соцсетям, депутаты Госдумы потребовали проверить мероприятие на пропаганду ЛГБТ*, а военные телеграм-каналы призвали запретить «голубые огоньки» с участием гостей вечеринки.

Ивлеева и другие знаменитости принесли извинения и попытались объяснить свое присутствие на вечеринке. Тем не менее на фоне скандала побывавших в «Мутаборе» артистов начали вырезать из новогодних телепрограмм, приостанавливать рекламные контракты с ними и отменять их выступления.

Клуб «Мутабор» закрыли по решению суда на три месяца из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ивлееву оштрафовали за «организацию массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка». После открытия клуб начал работать под названием Arma.

В ноябре 2024 года Arma оказался в числе московских клубов, где проходили проверки на предмет «пропаганды идеологии ЛГБТ*». После рейда семерых человек арестовали по административной статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). Им вменялось «явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте».

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России