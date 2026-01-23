Измайловский суд Москвы приговорил бывшего первого замглавы Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации (ГМЦ) Росстата Андрея Шаина к полутора годам лишения свободы условно по делу о злоупотреблении полномочиями. На это обратил внимание RTVI. Экс-чиновника признали виновным в том, что занимая свою должность в статистическом ведомстве, он нашел себе на «Авито» водителя и устроил его в ГМЦ на должность ведущего специалиста. Впрочем, сроки давности позволили экс-чиновнику наказания избежать.

По данным RTVI, приговор Андрею Шаину был вынесен еще в сентябре 2025 года, однако известно об этом стало только сейчас. Шаина задержали и поместили под домашний арест летом 2024 года. Тогда никаких подробностей его дела не сообщалось. Было известно лишь то, что экс-чиновнику вменяют статью о злоупотреблении полномочиями (ч.1, ст. 285 УК РФ). В феврале 2025-го дело Шаина было направлено в суд.

Как следует из приговора, с которым ознакомился RTVI, Шаин в течение девяти лет занимал должность первого заместителя ГМЦ Росстата. В 2011 году, как показало расследование, он решил «улучшить условия своего труда» и нанять себе личного водителя за счет ГМЦ. При этом, выяснили следователи, такой должности штатное расписание ведомства не предполагало. Водителя Шаин нашел по объявлению в интернете на сервисе «Авито».

Затем он пришел к директору учреждения и попросил нанять на работу дополнительного «ведущего специалиста отдела стратегического развития и развития перспективных технологий». На эту должность Шаин и пристроил водителя, который не имел ни положенного для должности специалиста трехлетнего стажа работы в сфере IT, ни высшего технического образования.

«Фактически [новый сотрудник] функции главного специалиста не выполнял, осуществлял функции личного водителя Шаина», — следует из приговора.

Вместе с тем, водитель первого замглавы ГМЦ Росстата получал зарплату как ведущий специалист отдела стратегического развития.

В суде Шаин отрицал свою вину и заявлял, что кто-то на работе ему сказал, что тому по должности полагается личный водитель. У Шаина же имелся автомобиль. Поэтому он решил найти себе водителя в интернете, и якобы никогда не скрывал, что приведенный им человек выполняет именно эти функции и именно за них получает свою зарплату.

Сам водитель, допрошенный в суде, заявил, что Шаин лично поручил ему идти в отдел кадров и устраиваться на должность специалиста отдела. При этом все то время, что шофер проработал в ГМЦ, он возил Шаина, а что входит в обязанности главного специалиста — даже не знает.

Измайловский суд Москвы признал Шаина виновным и изначально назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком — два года. Смягчающим вину обстоятельством суд признал в том числе добровольное возмещение ГМЦ ущерба и участие в благотворительности.

В конце октября 2025 года Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Шаина. Решение Измайловского суда он признал законным и обоснованным, несмотря на то, что бывший чиновник продолжал настаивать на своей невиновности и просил приговор отменить. Вместе с тем, Мосгорсуд принял решение освободить Шаина от наказания в виду истечения срока давности уголовного преследования.

Адвокаты бывшего чиновника на вопросы RTVI не ответили.

Андрей Шаин был назначен на должность первого заместителя директора ГМЦ Росстата в 2010 году и проработал в ведомстве до 2019 года. До этого Шаин трудился в компании «Крок» и в числе прочего занимался там разработкой и внедрением сканера избирательных бюллетеней в рамках федеральной программы ГАС «Выборы».