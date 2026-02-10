Суд приговорил бывшего замглавы департамента информации и рекламы компании «Роснефть» Александра Терентьева к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере в составе организованной группы (п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает РБК.

Помимо этого, Красногорский районный суд приговорил к семи годам лишения свободы бывшего диджитал-директора компании «Главный советник. Регион» Романа Маринца, а также администраторов сети телеграм-каналов Вилдана Ямбушева и Антона Перова, действовавших в составе организованной группы вместе с Терентьевым.

Уголовное дело о вымогательстве у бывшего вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в настоящий момент занимающего пост советника губернатора в ранге министра, Следственное управление УМВД по Красногорску возбудило в апреле 2023 года.

Согласно материалам уголовного дела, в 2021 году компания «Главный советник. Регион» выполняла работы по информационному сопровождению компании «Роснефть» в рамках действовавшего договора. Генеральным директором агентства на тот момент являлся Борис Молодов.

В своих показаниях Молодов сообщил следователям, что сотрудник «Роснефти» Терентьев обращался к агентству с предложением о создании сети региональных новостных телеграм-каналов, которые должны были освещать политические и общественные события, а также размещать рекламные материалы, связанные с деятельностью нефтяной компании. Практическую работу по созданию и запуску этой сети, включая канал под названием «Держиморда», осуществлял диджитал-директор агентства Маринец.

На основании показаний Молодова следствие сформировало версию, согласно которой в период сотрудничества Терентьев договорился с Маринцом о совместных противоправных действиях. В обвинительных документах Терентьев назван «создателем преступного сообщества».

По версии следствия, он, руководствуясь корыстными мотивами, инициировал расторжение контракта с агентством «Главный советник. Регион» и присвоил себе наиболее популярные из созданных телеграм-каналов. Далее, как полагают следователи, эти каналы использовались для вымогательства денежных средств, в том числе за так называемый блок на негатив — отказ от публикации компрометирующей информации.

Борис Молодов в своих показаниях заявил, что в декабре 2022 года полностью прекратил какое-либо взаимодействие с Маринцом. Из свидетельских показаний следует, что в результате раздела активов Молодов оставил под своим контролем 15 телеграм-каналов, а 21 канал, включая «Держиморду», остался у Маринца. Последний, согласно утверждениям Молодова, впоследствии передал управление этими каналами Терентьеву.

В материалы уголовного дела включена переписка из мессенджеров между Маринцом и Терентьевым. В этих сообщениях Маринец информирует Терентьева о планах по развитию каналов, направляет ему статистические данные по аудитории и обсуждает стоимость размещения публикаций. Следственная группа рассматривает эту переписку как одно из доказательств того, что Терентьев оказывал влияние на редакционную политику и оперативное управление телеграм-каналами.

В 2023 году представитель Хромушина пытался договориться с администраторами одного из созданных Маринцом телеграм-каналов — «Держиморда» — о сотрудничестве и размещении положительных материалов о вице-губернаторе, поскольку в этом канале он регулярно подвергался критике. За размещение рекламных постов администрация канала запрашивала от 10 до 17 тысяч рублей за публикацию. В результате Хромушин перевел на счет владельцев канала общую сумму в размере 78 тысяч рублей.

На неоднократные просьбы потерпевшего удалить прежние негативные сообщения администраторы «Держиморды» отвечали отказом. Они выдвинули встречное предложение о заключении контракта на публикацию пяти-десяти позитивных материалов в месяц стоимостью от 10 до 12 тысяч рублей. Хромушин счел такой шаг вымогательством и обратился в правоохранительные органы.

Адвокат Терентьева назвал обвинения в адрес его подзащитного, а также оценку ущерба в 78 тысяч рублей «нонсенсом», напомнив, что ежемесячная зарплата бывшего пиар-менеджера «Роснефти» составляла около 1 млн рублей. Фигуранты дела отказались признавать свою вину.