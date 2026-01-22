Несколько ветеранов СВО получили дипломы для преподавания в школах Новосибирской области, сообщило региональное правительство. Среди них — бывший «вагнеровец» Юрий Писковец с судимостью за нападение на полицейского. На общем фото с будущими педагогами его заметил телеграм-канал «Сибирский экспресс».

В сообщении правительства Новосибирской области говорится, что 20 января региональный министр образования Мария Жафярова вручила бывшим участникам СВО дипломы о профессиональной переподготовке в рамках проекта «Реабилитационный сертификат», запущенной губернатором Андреем Травниковым.

Эти дипломы дают право преподавать в школах предмет «Основы безопасности и защиты Родины» с модулями по основам военной подготовки, а также «обеспечивать безопасность образовательной организации с учетом рисков террористических и экстремистских угроз», пояснила чиновница.

В пресс-службе регионального министерства образования сообщили, что с 2023 по 2025 годы переподготовку по проекту «Реабилитационный сертификат» на базе принадлежащего областному правительству Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Помимо курса «Основ безопасности и защиты Родины», выпускники проекта получили дипломы с правом преподавания истории, физкультуры и ОБЖ (основ безопасности жизнедеятельности), а также по специальности «Менеджмент организации».

«Сибирский экспресс» заметил на снимках, опубликованных министерством образования, Юрия Писковца — бывшего бойца ЧВК «Вагнер». Пользователь с таким именем прокомментировал сообщение о вручении дипломов, написав: «Все получится!». На фото в его профиле — тот же человек, который присутствовал на встрече с Жафяровой.

В 2019 году суд признал мужчину виновным в нападении на сотрудника полиции, приехавшего по вызову соседей из-за его пьяной ссоры с женой. При вынесении приговора была учтена служба подсудимого на Северном Кавказе и наличие пятерых малолетних детей. В итоге Писковец отделался штрафом в размере 10 тысяч рублей.

В 2024 году он подал в суд на Министерство обороны, требуя официально признать «факт его участия» в СВО. Тогда же бывший «вагнеровец» записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, пожаловавшись на невозможность получать льготы из-за отсутствия ветеранского статуса.

В 2025 году государственный фонд «Защитники Отечества» подарил Писковцу новый автомобиль.

В ноябре 2025 года на своей странице в VK мужчина возмущался затянувшимся ремонтом проблемного участка дороги. В тексте встречается такое написание слов как «видемо», «проздьба», «потологическое», «вапиющие» и «чюдо».