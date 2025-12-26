Бывший военный судья Альберт Тришкин получил два года условного лишения свободы за стрельбу в таксиста. Такое решение вынес Видновский городской суд Московской области, признав его виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением оружия (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Помимо условного срока, суд обязал фигуранта выплатить пострадавшему 350 тысяч рублей в качестве компенсации, а также возместить 320 тысяч рублей на оплату услуг адвоката.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в августе 2024 года в одном из поселков Ленинского района. Туда Тришкин вместе с сыном и еще одним родственником приехал на автомобиле, путь которому неожиданно преградила машина сервиса «Яндекс Такси» под управлением Евгения Ахмаджиева, уточняет «Коммерсант». Между мужчинами завязался конфликт из-за того, что таксист не включил аварийную сигнализацию при движении задним ходом. В ходе перепалки экс-судья произвел выстрел из травматического пистолета в ногу водителя, после чего покинул место происшествия.

Сам Тришкин в ходе следствия и суда заявлял, что выстрел произошел случайно. Он также утверждал, что нашел пистолет «за гаражами» за два дня до инцидента и намеревался сдать его в полиции, передает РЕН ТВ. Однако его сын, выступавший свидетелем, сообщил, что оружие было обнаружено вблизи здания военного суда.

Кроме того, следствие установило, что экс-судья вел себя агрессивно и угрожал сотруднику полиции, который пытался получить у него объяснения, хотя позже Тришкин пояснил, что принял звонок правоохранителя за мошеннический.

В суде подсудимый частично признал вину, но просил переквалифицировать его действия на причинение легкого вреда здоровью. В свою очередь, государственное обвинение запрашивало для него три года условного срока и взыскание в пользу потерпевшего 500 тысяч рублей. 23 декабря, в день прений, Тришкин публично принес извинения пострадавшему таксисту.

Суд, учтя сотрудничество подсудимого со следствием, его попытку возместить ущерб и чистосердечное раскаяние, назначил наказание в виде двух лет условно.