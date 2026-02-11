В Карачаево-Черкесии разоблачили схему с «черными вдовами», укравшими у семей бойцов 15 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о хищении больше 15 млн рублей, предназначенных для выплат участникам СВО. Об этом 10 февраля сообщили в региональном управлении ФСБ.

По сведениям спецслужбы, подозреваемые незаконно присваивали себе федеральные и региональные выплаты, которые семьи бойцов получают в случае их ранения, гибели и других обстоятельств. Ущерб от действий злоумышленников следствие оценило более чем в 15 млн рублей. Уголовное дело расследуется ч. 1 и 2 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества». По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы).

В пресс-службе УФСБ в комментарии ТАСС уточнили, что фигурантам инкриминируют организацию схемы с так называемыми «черными вдовами». Речь идет о мошенницах, которые вступают в фиктивные браки с участникам СВО исключительно ради наживы и часто по несколько раз.

Широкую огласку ситуация с «черными вдовами» получила в 2025 году. Так, в августе член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник призвал создать законодательные механизмы, позволяющие пресекать действия мошенниц. В том же месяце группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовила законопроект о введении уголовной ответственности (с наказанием до 10 лет колонии) за фиктивные браки с участниками СВО для получения соцвыплат.