Четыре человека погибли в результате ДТП с участием 10 автомобилей в Татарстане. Об этом сообщила прокуратура республики в своем Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, утром 4 января поступило сообщение о массовом ДТП с участием не менее 10 автомобилей, в том числе большегрузов, на платном участке автодороги «Казань-Альметьевск»» в Чистопольском районе.

«Четыре человека погибли, есть пострадавшие. За уборку снега на данном участке дороги отвечает АО «СМП-Нефтегаз»», — сообщили в прокуратуре.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Кроме того, четыре человека погибли и четыре пострадали в результате ДТП на трассе М-4 «Дон», сообщило ГУ МВД по Ростовской области.

По данным полиции, утром 4 января на 1042-м километре трассы «М-4 Дон» водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда, двигаясь по левой полосе, «не выбрал безопасную дистанцию» и врезался в Audi, которая ехала впереди. Audi от столкновения въехала в два автомобиля Renault Logan и машину LADA Vesta, которые ранее остановились из-за другого ДТП.

Погибли два водителя Renault и два пассажира.