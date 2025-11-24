Германия выкупила у Чили 30 боевых машин пехоты Marder 1A3, которые затем будут переданы Украине в рамках военной помощи. Министерство обороны Чили не комментирует данную сделку. Несколько источников подтвердили чилийскому изданию Elmostrador продажу БМП.

Операция по продаже техники тщательно скрывалась, отмечает издание, ни на один запрос профильные ведомства не ответили. Хотя, когда машины закупались у Германии — это широко освещалось.

Бронетранспортеры Marder, произведенные компанией Rheinmetall, представляют собой боевые машины пехоты, которые в идеальных условиях боя должны поддерживать танки. Модель 1A3, находящаяся на вооружении чилийской армии, способна перевозить до восьми человек: водителя, наводчика, командира и пятерых пехотинцев.

К октябрю 2024 Германия поставила Украине 140 бронетранспортеров Marder (1989 года выпуска). При этом полностью потребности ВСУ в БМП закрыты не были. Все 140 БМП были распределены между семью бригадами ВСУ. Однако украинские военные скорее негативно оценили боевые качества машины. «Машины старые и если сравнивать, то американские и шведские БМП лучше немецких», — писали военные.

Чили купила у Германии подержанные Marder 1A3 в 2009 году по цене 50 000 евро за единицу, что значительно ниже рыночной стоимости, составлявшей около 400 000 долларов. По информации Der Spiegel, Чили заплатила за эти машины 7,3 миллиона долларов, хотя их рыночная стоимость превышала 60 миллионов долларов. Впоследствии чилийская армия приобрела дополнительные бронетранспортеры Marder, увеличив их общее количество до 270 единиц.