Экипаж военного самолета Су-30, рухнувшего на жилой дом в Иркутске в октябре 2022 года, перед крушением полностью потерял работоспособность из-за гипоксии (кислородного голодания). Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Алексей Александров. Как он пояснил, летчики надышались азотом, который стал поступать из бортовой кислородной системы.

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета», — приводит его слова агентство.

Он отметил, что уголовное дело отнесено к особо сложным и все еще находится в производстве. Длительность расследования Александров объяснил в том числе необходимостью проводить множество допросов свидетелей в разных регионах страны и завершить «широчайший комплекс сложных экспертиз».

В рамках дела шестерым работникам Иркутского авиационного завода — филиала ПАО «Корпорация Иркут» — предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и халатности (ст. 293 УК), сказал он.

Ранее СК сообщал в своем телеграм-канале, что расследование авиакатастрофы ведется по ч. 3 ст. 263 УК — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

«Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — говорилось в релизе ведомства в конце октября 2022 года.

Тогда же начались следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода с целью выявить, были ли допущены нарушения правил безопасности во время работ по обслуживанию системы кислородного оборудования Су-30.

Истребитель, на котором проводились летные испытания, рухнул на двухэтажный деревянный частный дом в Иркутске 23 октября 2022 года. В результате оба летчика погибли, жертв на земле не было. СК тогда назвал возможными причинами катастрофы отказ авиатехники или ошибку пилотирования.

Одновременно в экстренных службах предположили, что летчики не отвели самолет от частного сектора, поскольку потеряли сознание в полете, а это, в свою очередь, произошло вследствие ошибки наземного персонала при подготовке кислородных баллонов.