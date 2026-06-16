Считать, что конфликт на Ближнем Востоке завершен, еще рано, заявил RTVI лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов. США, по его оценке, фактически «проиграли войну» и поэтому стремятся к мирному соглашению с Ираном, но сделку может сорвать Израиль.

15 июня Тегеран и Вашингтон объявили о мирном соглашении и подготовке к подписанию меморандума о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и условия дальнейших переговоров. Сам документ уже подписан, но пока только в электронной форме, а официальная церемония состоится 19 июня в Швейцарии.

Согласно договоренностям, США обязуются снять морскую блокаду иранских портов и возобновить работу Ормузского пролива в течение 30 дней с согласия Ирана. По данным Financial Times, его открытие будет происходить поэтапно, по мере разминирования. Стороны также договорились о прекращении боевых действий на всех фронтах и 60-дневном перемирии, в ходе которого будет обсуждаться снятие санкций с Ирана, его ядерная программа, восстановление страны и ее экономическое развитие. США и их союзники, как утверждается, должны разработать планы восстановления исламской республики на сумму не менее $300 млрд.

Но даже если США 19 июня официально подпишут этот документ, положение Вашингтона можно будет охарактеризовать так: «чудом ушли», считает Миронов.

«На глазах у всего мира самая богатая и сильная страна потерпела поражение от Ирана. Конечно, можно унизительное слово “репарации” заменить на “помощь в восстановлении”, но сути это не меняет. Как ни странно, это поражение — лучшее решение для Штатов: из проигранной войны надо выходить как можно быстрее», — сказал Миронов.

Вместе с тем политик обратил внимание на роль Израиля, который уже дал понять, что не намерен полностью выполнять условия перемирия. По итогам заседания военно-политического кабинета под председательством Биньямина Нетаньяху было решено сохранить за Израилем право наносить удары по «Хезболле» и не выводить войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе.

«Не стоит забывать и про Израиль, который уже отказался прекращать войну в Ливане. До 19 июня у Тель-Авива еще есть шанс устроить какую-нибудь провокацию. И даже если это подписание сделки состоится, есть еще два месяца на то, чтобы сорвать мирные переговоры. Израиль будет стремиться любой ценой заставить США продолжать эту проигранную войну, так как Америка — их единственный защитник. Так что считать конфликт завершенным рано», — подчеркнул Миронов.

Между тем ситуация вокруг соглашения остается напряженной. Например, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, который подтвердил согласование меморандума, уточнил, что документ «составлен с явным недоверием» к американской стороне. Тегеран намерен проверять серьезность намерений Вашингтона — прежде всего в вопросе разморозки иранских активов на сумму $24 млрд.

Вашингтон, в свою очередь, настаивает, что средства будут разблокированы только после выполнения Ираном всех обязательств.

Трамп подтвердил, что стороны подписали меморандум, добавив, что Ормузский пролив полностью откроется в пятницу, 19 июня, — после официальной церемонии. По словам американского лидера, после завершения всех процедур Вашингтон намерен сосредоточиться на конфликте России и Украины.