Центробанк намерен обязать кредитные организации привязывать ИНН россиян к их действующим счетам. Это необходимо для системы «Антидроп», запуск которой запланирован на 2027 год, рассказала в интервью РБК зампред ЦБ Ольга Полякова.

По ее словам, ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу. Это коснется как новых, так и старых счетов. В ЦБ необходимость такой меры пояснили борьбой с дропперством.

«Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе [«Антидроп»] будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора», — подчеркнула Полякова.

Дроппер, или дроп (от англ. drop — «сбрасывать») — человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег. В Банке России считают, что дроппером можно стать по собственному желанию или под влиянием мошенников.

Зампред ЦБ уточнила, что банки будут самостоятельно собирать недостающие сведения у россиян. При этом у кредитных организаций уже есть доступ к инструментам ФНС России, с помощью которых они могут узнать ИНН без обращения к клиенту.

О запуске платформы «Антидроп» в Центробанке рассказали в сентябре. Как отметил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдан Шабля, сервис будет детально отражать информацию о дропперах.

С помощью специального идентификатора — ИНН — банк будет видеть, причастен ли клиент к дропперству. При этом отказывать в открытии счета не планируют, вместо этого физлицо столкнется с ограничениями, которые сделают эту карту для использования в махинациях не интересной, заявил Шабля.

«В базе будут содержаться уникальные идентификаторы единые — ИНН граждан, которые уже были отмечены в других кредитных организациях как дропы. Просто будет только идентификатор. И когда приходит физлицо на обслуживание, будет проверяться, будет видно, что он находится в этой базе (…) При этом у физического лица будет возможность воспользоваться механизмом реабилитации по исключению себя из этой базы», — указал представитель ЦБ.

В декабре Ольга Полякова заявила, что концепция «Антидропа» утверждена. По ее словам, на следующий год запланирована непосредственная разработка платформы, а на 2027-й — запуск.

«Алгоритмы все готовы, мы понимаем, как это должно работать, но этот процесс небыстрый», — сказала зампред Банка России.

Подключение к системе для банков станет обязательным, но они самостоятельно смогут выбирать уровень риска клиентов. Сейчас по такому принципу работает платформа для борьбы с отмыванием средств «Знай своего клиента», запущенная в 2022 году.