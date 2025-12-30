Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа представил новые денежные банкноты, которыми постепенно заменят старые купюры с изображениями свергнутого экс-президента Башара Асада и его родственников. Официальная церемония прошла 29 декабря в Дамаске, передает SANA.

Новые купюры номиналом от 10 до 500 сирийских фунтов поступят в обращение 1 января 2026 года, пишет AFP. На банкнотах вместо Башара Асада и членов его семьи изображены розы, пшеница, оливки, апельсины и прочие сельскохозяйственные культуры.

«Новые банкноты, отражающие наследие Сирии, призваны упростить торговлю, снизить зависимость от доллара и восстановить доверие к сирийскому фунту», — отмечает SANA.

Новые власти страны проводят деноминацию в целях укрепления курса сирийского фунта. В результате этой реформы с банкнот будут убраны два нуля.

После презентации купюр Ахмед аш-Шараа назвал деноминацию концом старой эпохи и началом нового пути для Сирии. При этом он подчеркнул, что, хотя удаление нулей и облегчает транзакции, само по себе оно не ведет к экономическому росту.

Начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии вызвала обвал сирийского фунта, курс которого упал с 50 до примерно 11 000 за доллар. Для элементарных покупок, например продуктов, сирийцам приходится использовать огромные пачки наличных, пишет AFP.

По словам аш-Шараа, в том числе поэтому сирийцы предпочитают оплату в долларах. Денежная реформа должна укрепить доверие к национальной валюте, считает временный президент Сирии.

В августе Reuters сообщало со ссылкой на источники, что выпускать новые банкноты для Сирии будет российский «Гознак», печатавший сирийскую валюту во времена правления Асада. По словам собеседников агентства, сделка была окончательно заключена во время визита высокопоставленной сирийской делегации в Москву в конце июля этого года.

Глава Центробанка Сирии Абдель Кадер аль-Хусрия уклонился от ответа на вопрос журналистов о том, где именно будут выпускать новые сирийские денежные купюры, добавляет AFP.