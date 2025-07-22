Мир переживает самое опасное с 1940-х годов время, в Европе и на Ближнем Востоке идут масштабные бои, заявил в интервью Bloomberg бывший министр обороны США Роберт Гейтс. По его словам, «не так уж сложно понять» президента России Владимира Путина в контексте военного конфликта на Украине. По мнению экс-главы Пентагона, глава государства якобы хочет воссоздать Российскую империю, чего нельзя сделать без Украины.

«Это его личная судьба»

Гейтс считает, что президент России якобы намерен воссоздать империю, в чем видит свою основную задачу.

«Я думаю, что Путина не так уж сложно понять. Владимир Путин считает, что воссоздать Российскую империю — это его личная судьба. И, как говорил мой старый наставник Збигнев Бжезинский, без Украины не может быть Российской империи. И поэтому Путин видит свою личную судьбу в том, чтобы вернуть Украину в лоно Российской империи — если не как неотъемлемую часть России, то как государство-сателлит, которое в основном делает то, что хочет Россия», — предположил Гейтс.

По его мнению, цели Путина не менялись с самого начала конфликта. Президент России «хочет получить четыре области на восток» и разоружить Украину, отметил Гейтс. Собеседник агентства добавил, что украинскому руководству также хотят запретить членство в НАТО и Евросоюзе, а к власти в Киеве якобы привести пророссийское правительство.

«[Владимир Путин] даже в мысли не дрогнул, и он готов заплатить любую цену», — отметил бывший министр обороны США.

«Не вижу никаких прорывов»

Роберт Гейтс признал, что российская экономика находилась на подъеме из-за инвестиций в оборонную промышленность. Однако, по его мнению, сейчас ситуация резко изменилась.

«Инфляция действительно начинает расти, процентная ставка составляет 21%» (на заседании в июне ЦБ снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. — RTVI). Это всего лишь формальная процентная ставка, кто знает, какая она реальная. Дела идут к лучшему — жизнь в России становится немного сложнее, так что я не вижу никаких прорывов», — заметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос об изменении отношения президента США Дональда Трампа к конфликту и его «разочаровании» в Путине, Гейтс сказал:

«Я не думаю, что президент [США Дональд] Трамп был единственным в своей мысли, что он может переубедить Путина, он не первый и не единственный в своем разочаровании».

По мнению собеседника агентства, мир переживает сложнейший с 1940-х годов период.

«Мы никогда не противостояли агрессивным великим державам с ядерным оружием одновременно в Азии и Европе. У нас в Европе идет большая война. Большая война идет на Ближнем Востоке, угроза войны в Азии. И все это происходит в то время, когда мы, американцы, разделены по поводу нашей роли в мире, нашей политики», — констатировал Роберт Гейтс.

«Путин не согласится»

Несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, Россия продолжает придерживаться своих целей в конфликте на Украине, сообщило издание The Hill.

«Кремль придерживается своих военных требований, даже несмотря на то, что Трамп угрожает новыми санкциями, если президент России Владимир Путин не согласится на прекращение огня с Украиной менее чем через 50 дней», — отметили журналисты.

В середине июля американский лидер заявил о необходимости урегулирования украинского конфликта в течение 50 дней. Трамп пригрозил введением 100-процентных вторичных пошлин в отношении российских товаров, если прогресса добиться не удастся.

На ультиматум Трампа отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: пока «можно однозначно сказать одно»: Украина воспринимает решения, принятые в Соединенных Штатах, «не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны».

«Вся Украина наша»

20 июля президент Владимир Путин заявлял, что Россия не стремится к капитуляции Украины, однако требует признания существующих реалий.

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина наша. <…> У нас есть не поговорка, не притча, а старинное правило: „Там, где ступает нога русского солдата, то наше“», — объяснил глава государства.

Он напомнил, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость, но в Конституции республики от 1991 года страна заявлена как «внеблоковое, неядерное, нейтральное государство». После вторжения ВСУ в Курскую область Россия была вынуждена создавать буферную зону в Сумской области, подчеркнул Путин.

Он уточнил, что глубина буферной зоны достигает 10-12 километров. Дальше находится город Сумы. У российских военных нет задачи забрать его, однако президент не стал исключать такого варианта.