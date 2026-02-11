Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев допустил введение запрета на въезд в страну для российских атлетов, принявших решение выступать за иностранные государства. Такое заявление он сделал в эфире программы «Центральный канал» на платформе «VK Видео».

По словам Дегтярева, ведомство уже предпринимает меры в этом направлении. Он сообщил, что подписал приказ, на основании которого один из шахматистов лишен звания гроссмейстера.

«То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами — а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», — заявил министр.

В декабре 2025 года шахматист Владимир Федосеев лишился званий мастера спорта России (полученного в 2012 году) и гроссмейстера (2014). Причиной стала его критика военной операции на Украине и переход под флаг Словении, о котором он объявил в 2023 году.

После отстранения российских спортсменов от международных стартов весной 2022 года многие из них начали менять спортивное гражданство. На Олимпийских играх в Италии более 30 россиян, сменивших спортивное гражданство, выступают за другие сборные.

Наибольшее число переходов в олимпийских видах — 18 — приходится на фигурное катание. Они выступают за Грузию, Казахстан, Армению, Германию, Венгрию, Францию, Нидерланды, Австралию, Израиль, Польшу, Азербайджан и Испанию.

Шорт-трекист из Твери Даниил Ейбог представляет на Играх Узбекистан. Он сменил гражданство в 2025 году вместе с Денисом Айрапетяном. Ейбог признавался, что остался недоволен своим выступлением на Олимпиаде-2022 в Пекине и мечтал о втором шансе.

В горнолыжном спорте за Беларусь соревнуется Мария Шканова, за Казахстан — Александра Скороходова, за Азербайджан — Анастасия Алина Папатома Параскеведу.

В конькобежном спорте Елизавета Голубева и Кристина Силаева выступают за Казахстан, Владимир Семирунний — за Польшу.

В биатлоне сразу трое спортсменов представляют Молдавию: Максим Макаров, Алина Стремоус, Павел Магазеев. В лыжных гонках за Казахстан бежит Елизавета Хлусович.