Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что максимальное число атлетов из России, которые смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо, составляет 13 человек. Об этом пишет РИА Новости.

«Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю», — отметил он.

При этом министр подчеркнул, что препятствовать выступлениям спортсменов неправильно, поскольку они выступают и завоевывают медали за Россию. Параллельно, добавил он, идет процесс восстановления спортивной системы с разной степенью успеха.

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что условия допуска российских спортсменов на Игры-2026 будут аналогичны правилам, действовавшим на летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Это означает, что они смогут участвовать исключительно в индивидуальных дисциплинах и только в статусе нейтральных атлетов.

Окончательное решение о допуске каждого конкретного спортсмена будет приниматься специальной комиссией МОК (AINERP), которая проведет проверку на соответствие установленным критериям.

На текущий момент предварительный допуск на зимние Олимпийские игры 2026 года получили:

Фигуристы: Аделия Петросян, Петр Гуменник. Лыжники: Дарья Непряева, Савелий Коростелев. Конькобежцы: Ксения Коржова, Анастасия Семенова.



Ски-альпинист: Никита Филиппов.



Шорт-трекисты: Иван Посашков, Алена Крылова.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.