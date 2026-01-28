Семьям трудовых мигрантов в скором времени может быть отказано во въезде в Россию, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Он подчеркнул, что профильный комитет Госдумы рассмотрит соответствующие поправки.

По словам парламентария, сейчас депутаты рассматривают множество предложений, связанных с тем, что трудовые мигранты должны приезжать в Россию на определенный срок, который устанавливает работодатель, после чего вернуться «на свою историческую родину». Он отметил, что их семьи в стране оставаться не должны.

Вместе с этим он уточнил, что, если такие законодательные инициативы будут приняты, их семьи не будут получать полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) как раз по той причине, что мигранты будут работать в России по приглашению на определенный срок.

«Такие поправки в закон мы еще не вносили, но предложение от общественных организаций, от наших коллег депутатов поступают в наш профильный комитет, и мы будем в ближайшее время их рассматривать», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

27 января стало известно, что Киргизия подала иск против России в Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поводом для обращения, как отмечают местные СМИ, стал отказ российских органов оформлять ОМС для членов семей кыргызстанцев, которые работают в России.

По словам председателя Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Киргизии Азамата Муканова, Россия таким образом нарушает ст. 96—97 Договора о ЕАЭС, которые гарантируют социальное обеспечение трудящимся из стран-участниц наравне с российскими гражданами.

Между странами ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) действует договор о соцобеспечении, согласно которому социальное страхование, за исключением пенсионного, должно предоставляться трудящимся и их семьям на тех же условиях, что и гражданам России.

Согласно российскому закону № 326-ФЗ об ОМС, право на полис имеют трудящиеся граждане из союзных стран, но члены их семей не указаны как отдельная категория, если у них нет разрешения на временное проживание или вида на жительство. При их отсутствии, им отказывают в получении страховки.

Зампредседателя ФОМС Киргизии 28 января сообщил, что разъяснение суда ЕАЭС станет основой для новых обсуждений на площадке союза и усилит аргументацию Бишкека в диалоге с Москвой.

Как рассказал РБК руководитель центра Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Никита Пыжиков, основной нормативный документ союза фиксирует обязанность стран-участниц предоставлять бесплатную скорую и неотложную медицинскую помощь. Вместе с этим он подчеркнул, что в самой Киргизии граждане других стран не могут рассчитывать на получение бесплатной медицинской помощи и не могут на нее претендовать.