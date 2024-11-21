Несмотря на успешное выполнение задач российскими системами противовоздушной обороны, в противодействие западным ракетам ATACMS и Storm Shadow будут внесены корректировки. Об этом заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Андрей Красов.

«В случае со Storm Shadow система ПВО тоже отработала достаточно хорошо. Но думаю, мы в любом случае скорректируем наши действия по противодействию этим ракетам», — сказал он.

Депутат добавил, что у российской стороны «есть все необходимое» для того, чтобы сбивать воздушные цели «какими бы хорошими они ни были, по мнению западных стран», а также наносить огневое поражение и удары по объектам, выявленным на территории противника.

«Зачем России менять свою тактику, если мы и так имеем успех практически по всей линии боевого соприкосновения? Как показывает опыт, какие бы вооружения не поставляли Украине, итог одинаков: цели и задачи выполняются», — отметил Красов.

По информации The New York Times, американская сторона дала Киеву разрешение на применение ракет ATACMS для ударов по объектам, расположенным на территории России. Издание назвало такой шаг ответом на «неожиданное решение России задействовать в боевых действиях северокорейские войска».

В ночь на 19 ноября украинские войска использовали шесть ракет ATACMS для нападения на Брянскую область, в ходе которой пять ракет были сбиты и одна — повреждена, сообщили в Министерстве обороны России.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удар по российской территории дальнобойными ракетами сигналом того, что Запад хочет пойти на эскалацию конфликта.

Позднее по Курской области был нанесен воздушный удар с применением британских дальнобойных ракет Storm Shadow, о чем сообщили 20 ноября агентство Bloomberg и российские военкоры. Министерство обороны подтвердило эту информацию 21 ноября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил такие действия «безответственной позицией» западных лидеров.

«Они продолжают подливать масло в огонь конфликта, препятствуя динамике его завершения и используя Украину для войны с Россией», — сказал он.

Песков также отметил, что российская сторона рассчитывает на то, что другие страны будут занимать ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта.