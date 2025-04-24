Общественные деятели Татарстана направили коллективное обращение генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой поднять вопрос об отставке депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева. Поводом стали его слова о готовности «всех собачников облить бензином и сжечь». Арефьев, комментируя обращение татарстанских общественников, заявил RTVI, что это уже не первый такой случай.

«Я об этом знаю. Это не первый случай. Они уже иссякли, и никаких расследований по этому поводу не будет», — сказал он.

Обращение на имя Краснова подписали восемь человек, в том числе председатель отделения партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин, член КПРФ Евгений Хабибулин, пишет «Ъ Волга-Урал». Также в числе подписантов предприниматели из Татарстана и Московской области и «другие активисты», отмечает издание.

Поводом для обращения в Генпрокуратуру стал комментарий Арефьева о владельцах собак, который парламентарий дал в марте порталу «Абзац». Он, в частности, поддержал инициативу другого депутата Госдумы Николая Цеда, предложившего варить мыло из бездомных собак. Также Арефьев сказал, что «за одного разорванного ребенка готов всех собачников облить бензином и сжечь».

«Я не люблю людей, которые любят собак и не любят детей. Когда собаки разрывают детей, им это доставляет удовольствие. А если им это доставляет удовольствие, то их за людей считать нельзя. Я уже всем сказал, что меня избирали депутатом люди и я буду защищать людей. Общество доверило мне это положение и звание. Вот когда меня будут избирать собаки, буду защищать собак. Но сегодня я буду защищать людей всеми мерами — и от собак, и от фашистов, и от кого угодно. <…> В регионах ведь ужасная статистика. В Ставрополе девятилетнюю девочку разорвали в клочья», — заявил депутат.

Кроме того, Арефьев упрекнул зоозащитников в том, что их волнуют только собаки, а судьба других животных их не интересует. «Миллионы животных страдают, но почему-то люди защищают только собак, которые раздирают людей», — сказал он.

«Наказание должно последовать»

Казанский адвокат Лаврентий Сичинава, комментируя обращение в Генпрокуратуру, заявил «Ъ Волга-Урал». что «никто, тем более депутат, не должен позволять себе таких высказываний».

«Если он мужчина, то он должен извиниться за свои слова, чего он до сих пор не сделал, и оставить свой депутатский мандат. Мы эту ситуацию так не оставим», — сказал он.

Сичинава рассчитывает, что Генпрокуратура отреагирует и начнет процессуальную проверку.

«Либо мы живем в правовом обществе и по закону, либо возвращаемся в первобытный строй. Такую ситуацию нельзя оставить просто так, и наказание должно последовать», — отметил адвокат.

Подписавший обращение член КПРФ Евгений Хабибулин выразил мнение, что проблему с бездомными животными нужно решать действиями, а не эпатажными высказываниями.

«Недопустимо народному избраннику позволять себе такие высказывания. Мне вдвойне стыдно за этого человека, потому что мы с ним однопартийцы. Я рядовой член партии КПРФ, а он все же депутат Госдумы. Вместо того чтобы будоражить граждан, нужно применять свои полномочия для решения проблемы», — сказал он.

Законопроект о бездомных собаках

На фоне резонансных случаев нападений собак на взрослых и детей со смертельным исходом спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам совместно с правительством подготовить «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак».

В феврале группа депутатов во главе с председателем думского комитета по защите семьи Ниной Останиной внесла в Госдуму законопроект об умерщвлении бездомных животных. Он, в частности, предлагает дать регионам право устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах, после чего разрешить усыплять их. Сейчас такие меры действуют только в отношении животных, которые тяжело больны или получили серьезные травмы.

В марте Госдума отложила рассмотрение законопроекта. Его первое чтение было предварительно запланировано на 19 марта, но из-за отсутствия отзыва правительства этот вопрос исключили из повестки.