Депутатов и сенаторов смогут лишать полномочий, если они выедут за границу без согласования с руководством Госдумы или Совфеда, сообщил RTVI глава комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Виктор Пинский.

Изменения предполагается внести в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», сказал он.

«Данные поправки подготовлены рядом депутатов и сенаторов. В случае, если депутат или сенатор планируют выезд за пределы России им необходимо согласовать свою поездку в соответствии с порядком, установленным советом соответствующей палаты Федерального собрания. При нарушении этой процедуры полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению Совфеда или Госдумы», — пояснил Пинский.

Нормы необходимы «из-за возникновения новых угроз безопасности Российской Федерации в условиях СВО, санкционного давления и активизацией деятельности иностранных спецслужб», отметил он.

Поправки будут внесены по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщил источник RTVI в Госдуме.

«Законопроект может быть внесен в Госдуму уже завтра, поправки — по согласованию с Советом Федерации», — сказал собеседник агентства.

Сейчас депутаты Госдумы должны сообщать главе фракции о выезде за границу. Зарубежные же командировки согласовываются на Совете Думы в присутствии руководства нижней палаты парламента.

Однако не все в руководстве фракций Госдуме в курсе новаций.

«Такие вещи могут быть. Если такие вещи внесет «Единая Россия», то такое решение может быть принято. Я об этом ничего не знаю. Я завтра буду встречаться с Вячеславом Викторовичем (Володиным) и тему подниму», — сказал RTVI лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.