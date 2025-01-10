Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но канцлер Олаф Шольц тормозит этот процесс, пишет Der Spiegel.

По данным издания, Бербок и Писториус начали работать над новым пакетом помощи Украине в ноябре 2024 года — вскоре после распада «светофорной» коалиции, правящей в ФРГ с 2021 года. Деньги министры хотят выделить до досрочных федеральных выборов в Германии, намеченных на 23 февраля.

Военные эксперты составили список необходимых для Украины систем вооружения, среди которых три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц и дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Бербок и Писториус предлагают обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой о «внеплановых расходах». Der Spiegel отмечает, что ранее немецкое правительство уже мобилизовало дополнительную помощь Украине с помощью этого рычага.

Министры свое решение объясняют значительным ухудшением положения ВСУ на поле боя в последние месяцы, а также неясными перспективами в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По словам Бербока и Писториуса, выделение дополнительных средств станет «важным сигналом» для Киева о том, что «немецкая военная помощь не иссякает».

Однако в канцелярии Шольца дали понять, что он не поддерживает идею дополнительной военной помощи. По данным Der Spiegel, канцлер Германии не хочет ставить будущее федеральное правительство перед «свершившимся фактом» и не видит необходимости «в поспешных действиях». Он отмечает, что в этом году Берлин направит достаточно средств на поддержку Киева — на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Помимо этого, Украина может воспользоваться кредитом G7 в размере $50 млрд, финансируемым за счет доходов от замороженных российских государственных активов.

Без поддержки канцелярии у плана нет шансов на реализацию, пишет Der Spiegel. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предполагают, что Шольц не хочет объявлять о новых военных поставках Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются набрать очки, требуя увеличения расходов на вооружение.

В начале декабря Шольц впервые за 2,5 года посетил Украину с необъявленным визитом. До этого он приезжал в Киев в июне 2022 года Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Марио Драги, занимавшим на тот момент пост премьер-министра Италии.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим. Чтобы еще раз прояснить это, сегодня ночью я отправился в Киев», — пояснил Шольц свой шаг.