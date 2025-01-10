Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотят предоставить Украине пакет военной помощи на сумму €3 млрд, но канцлер Олаф Шольц тормозит этот процесс, пишет Der Spiegel.

По данным издания, Бербок и Писториус начали работать над новым пакетом помощи Украине в ноябре 2024 года — вскоре после распада «светофорной» коалиции, правящей в ФРГ с 2021 года. Деньги министры хотят выделить до досрочных федеральных выборов в Германии, намеченных на 23 февраля.

Военные эксперты составили список необходимых для Украины систем вооружения, среди которых три дополнительные зенитные батареи IRIS-T, снаряды и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, десять гаубиц и дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Глава Пентагона объявил о последнем пакете помощи Киеву от Байдена

Бербок и Писториус предлагают обратиться в бюджетный комитет бундестага с просьбой о «внеплановых расходах». Der Spiegel отмечает, что ранее немецкое правительство уже мобилизовало дополнительную помощь Украине с помощью этого рычага.

Министры свое решение объясняют значительным ухудшением положения ВСУ на поле боя в последние месяцы, а также неясными перспективами в отношении будущей поддержки со стороны США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По словам Бербока и Писториуса, выделение дополнительных средств станет «важным сигналом» для Киева о том, что «немецкая военная помощь не иссякает».

Однако в канцелярии Шольца дали понять, что он не поддерживает идею дополнительной военной помощи. По данным Der Spiegel, канцлер Германии не хочет ставить будущее федеральное правительство перед «свершившимся фактом» и не видит необходимости «в поспешных действиях». Он отмечает, что в этом году Берлин направит достаточно средств на поддержку Киева — на эти цели в бюджете предусмотрено около €4 млрд. Помимо этого, Украина может воспользоваться кредитом G7 в размере $50 млрд, финансируемым за счет доходов от замороженных российских государственных активов.

FT узнала о перепалке Шольца и Дуды из-за российских активов

Без поддержки канцелярии у плана нет шансов на реализацию, пишет Der Spiegel. Представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) предполагают, что Шольц не хочет объявлять о новых военных поставках Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами, поскольку это может оттолкнуть потенциальных избирателей СДПГ. «Зеленые» при этом пытаются набрать очки, требуя увеличения расходов на вооружение.

Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца

В начале декабря Шольц впервые за 2,5 года посетил Украину с необъявленным визитом. До этого он приезжал в Киев в июне 2022 года Киев вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Марио Драги, занимавшим на тот момент пост премьер-министра Италии.

«Украина может на нас положиться. Мы говорим то, что делаем. И мы делаем то, что говорим. Чтобы еще раз прояснить это, сегодня ночью я отправился в Киев», — пояснил Шольц свой шаг.