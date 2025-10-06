У России нет инструментов для того, чтобы вмешиваться во внутренние дела Молдовы, и на последних парламентских выборах в республике вмешательство было со стороны Запада. Такое мнение экс-президент Молдовы, лидер Партии социалистов Республика Молдова Игорь Додон высказал в специальном интервью RTVI. При этом по его словам, его беспокоит «вмешательство как с Запада, так и с Востока».

«Меня беспокоит вмешательство во внутренние дела Республики Молдова и с Запада, и с Востока. Но нужно сказать честно (я не хочу быть адвокатом Москвы или кого-то): у России нет инструментов здесь, несравнимо меньше возможностей — в сотни раз — чем у Запада», — заявил Додон.

По его словам, в Молдове действуют десятки тысяч западных неправительственных организаций, телевидение в основном финансируется «напрямую из европейских денег».

«У России, ну, кто есть? Россотрудничество здесь, которое сейчас закрывают, пытаются закрыть» — рассуждает Додон.

Вмешательство Запада в парламентские выборы в Молдове было огромным, утверждает политик.

«Сюда приезжал и [президент Франции] Макрон, и [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, и [премьер-министр Польши] Туск, и [канцлер ФРГ] Мерц, и все. Евродепутаты говорили открыто, они шантажировали граждан Молдовы, что если вы не проголосуете за PAS (правящую партию«Действие и солидарность». — прим. RTVI), это будет не знаю что», — напомнил Додон.

«Представьте себе, что [президент Беларуси Александр] Лукашенко или кто-то приехал бы сюда во время выборов, — ну что бы сказала западная так называемая демократия? Понятно. Но им это всё было дозволено», — считает Додон.

Он также раскритиковал действия Бухареста.

«Вы видели, что творили румыны здесь: Никушор Дан, президент Румынии, открыто призывал голосовать за Майю Санду и за PAS. Мы зафиксировали подвоз [избирателей] в Румынии, кстати <…> Поэтому чтобы закончить с этой темой: вмешательство было, но со стороны Запада», — заключил Додон.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 28 сентября. По данным ЦИК республики, партия «Действие и солидарность» получила 50,2% голосов, «Патриотический избирательный блок», в который входит Партия социалистов, — 24,17%. Далее идут партия «Альтернатива» (7,96% голосов) и «Наша партия» (6,2%). Кроме того, в парламент впервые прошла партия «Демократия дома», выступающая за объединение с Румынией — ее поддержали 5,62% избирателей.

Президент Молдовы Майя Санду еще до выборов обвиняла Россию в попытках вмешаться в избирательный процесс. Она утверждала, что Москва с помощью РПЦ и ботов пытается повлиять на молдавских граждан, которые находятся за рубежом. Международные наблюдатели также написали в своем отчете, что «процесс был омрачен серьезными случаями иностранного вмешательства, незаконного финансирования, кибератак и широкомасштабной дезинформации».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выдвигаемые Кишиневом обвинения бездоказательными. Дипломат также назвала в своем ТГ-канале прошедшие выборы «операцией по спасению кишинёвского режима, которая превратилась в настоящий кринж-цирк».