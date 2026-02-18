Документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» производства NM Studio, снятый специально для сервиса Okko, стал лауреатом Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра» в номинации «Документальный сериал». Победителей объявили 17 февраля в рамках форума CSTB.PRO.MEDIA.

Премия проходит уже в семнадцатый раз и считается одной из ключевых отраслевых наград в сфере цифрового телевидения. В состав жюри входят журналисты, продюсеры, представители операторов и эксперты телерадиовещания — они ежегодно определяют лучшие проекты в категориях от инновационных технологий до оригинальных фильмов и сериалов собственного производства.

«Черкизон. Ад и рай новой России» снимал продакшн News Media Holding NM Studio при поддержке онлайн-кинотеатра Okko, его выпустили в августе 2025 года. Сериал посвящен феномену крупнейшего в России рынка 1990—2000-х, который превратился в отдельный мир со своими правилами, героями и драмами.

Зритель может взглянуть на эпоху через судьбы людей, для которых Черкизовский рынок стал частью личной истории. В сериале снимались и знаменитости того периода: Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Лада Дэнс, Авраам Руссо и другие.

Режиссер проекта и арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин назвал «Черкизон» символом эпохи, когда страна жила «по понятиям».

«Мы работали с живыми людьми, с их воспоминаниями, их восприятием эпохи вещевых рынков с высоты нынешнего времени. Профессиональное сообщество отметило наш фильм — это значит, что зрители и эксперты разглядели смыслы, которые мы закладывали. Это приятно», — подчеркнул он.

«Большая цифра» ставит задачу популяризировать современные технологии и качественный контент, а также сплачивать участников рынка. Ежегодно премия объединяет операторов, продюсеров, телеканалы и стриминговые платформы.