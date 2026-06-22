В ночь на понедельник, 22 июня, российские ПВО перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотник, отчиталось Минобороны. О 80 сбитых дронах на подлете к Москве сообщил в своем канале в Max мэр Сергей Собянин. В Тульской области БПЛА атаковал жилую многоэтажку — по данным губернатора Дмитрия Миляева, жителей эвакуировали, никто не пострадал.

Всего с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника беспилотным атакам подверглись 15 российских регионов, включая столицу и область, следует из сообщения в телеграм-канале военного ведомства. Среди названных областей — четыре приграничных (Белгородская, Брянская, Курская и Ростовская), Краснодарский край и Крым, а также Волгоградская, Воронежская, Калужская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Смоленская.

Беспилотники также сбивали над Азовским и Черным морями.

В Тульской области дрон атаковал дом в Щекино, в 24 км к югу от Тулы. На месте работают экстренные службы и оперативный штаб правительства, написал глава региона. Судя по фото и видео в пабликах, речь идет о пятиэтажном жилом доме, на месте одного из окон четвертого этажа образовалась дыра.

В Курской области, по данным губернатора Александра Хинштейна, за сутки (с 9:00 21 июня до 9:00 22 июня) было сбито 156 БПЛА, а также 56 сбросов взрывных устройств с дронов. Погибших нет, один человек пострадал.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что над ее территорией за сутки уничтожены 192 беспилотника самолетного типа.

В Московском регионе на месте падения обломков дронов работают экстренные службы, написал Собянин. Он не уточнил конкретных мест и не привел сведений о возможных повреждениях на земле и пострадавших.

В столичных аэропортах вводились временные ограничения. Росавиация сообщила в 10:35 мск об отмене утренних ограничений на прием и выпуск самолетов в Шереметьево. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с ответственными органами, возможны корректировки в расписании.