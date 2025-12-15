Экс-депутата Клинцовского городского Совета народных депутатов от «Единой России» Владимира Реука приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 960 тысяч рублей. Бывший единоросс осужден по делу о хищении денег у участника специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Помимо этого Реуку, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество, запрещено в течение трех лет занимать властные должности в органах местного самоуправления.

Суд установил, что Реук обещал бойцу избавить его от дальнейшего прохождения службы в зоне СВО. При этом реальных полномочий он для этого не имел. Реуку не удалось довести замысел до конца — его «клиент» отказался выплатить требуемую сумму.

Бывший депутат не признал свою вину.

О задержании Реука сотружникмаи ФСБ стало известно в феврале. Выяснилось, что он не раз предлагал участникам СВО содействие в получении госнаград, выплат за ранения и освобождении от прохождения дальнейшей службы.

В июле суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии и назначил ему штраф в размере 900 тысяч рублей. В октябре адвокату Реука отказали в удовлетворении апелляционной жалобы с просьбой об оправдательном приговоре.

По словам представителей защиты бывшего депутата, Реук не злоупотреблял служебным положением, так как «ничего не обещал потерпевшим» и лишь оказывал консультационные услуги. Адвокат также заявил об отсутствии корыстного мотива, выразив уверенность в том, что это обстоятельство исключает наличие состава преступления. Суд не нашел достаточных оснований для оправдания Реука.