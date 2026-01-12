Экс-председатель совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов проходит в качестве фигуранта по делу о заказных убийствах, возбужденному в отношении миллиардера, крупного владельца коммерческой недвижимости Валерия Цимбаева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования по данному уголовному делу в отношении фигурантов уголовного дела, а именно Липатова С. В, Рамазанова О. Д., Цимбаева В. М.», — говорится в тексте официального документа.

По информации следствия, обвиняемый действовал вместе с экс-сотрудником МВД Алексеем Чеботаревым, бывшим военным Павлом Христевым, экс-работником пятого отдела Регионального управления по борьбе с организованной преступностью Леонидом Ракогоном и неким Олегом Михалевым.

Липатов, по версии следствия, передал перечисленным лицам денежные средства за убийство главы юридической фирмы «Инюрконсалт», советника министра путей сообщения Александра Фоминова.

В апреле 2025 года суд поместил Цимбаева в СИЗО. По версии следствия, миллиардер был связан с организованной преступной группой бывшего сотрудника МВД Андрея Яхнева, который в 2003 году организовал покушение на убийство советника главы Контрольно-счетной палаты Москвы Александра Ревзина.

Бойцы спецподразделения Яхнева расстреляли автомобиль, где, по их данным, должен был находиться Ревзин. Позднее стало известно, что в машине находились другие люди. После этого снайпер ОПГ выследил чиновника и несколько раз выстрелил в него. Ревзин выжил и покинул Россию, опасаясь дальнейшего преследования.

В январе стало известно о втором эпизоде по уголовному делу Цимбаева о заказном убийстве. В декабре Басманный суд принял решение о продлении срока содержания миллиардера под стражей.