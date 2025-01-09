Суд Центрального округа штата Калифорния приговорил бывшего информатора ФБР Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов и предоставление ложных данных о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma. Об этом 8 января сообщает Reuters со ссылкой на материалы суда.

Также Смирнов должен будет выплатить Службе внутренних доходов США более $675 тыс, сообщает Los Angeles Daily News.

Адвокаты экс-информатора просили, чтобы ему назначили не более четырех лет заключения, ссылаясь на его многолетнее сотрудничество с ФБР и проблемы со здоровьем.

Александр Смирнов — уроженец СССР, ему 44 года. Его семья эмигрировала в Израиль, когда он был ребенком, а затем Смирнов переехал в США. Впоследствии более десяти лет работал информатором ФБР. У него двойное гражданство США и Израиля.

Смирнова арестовали в феврале 2024 года. В ноябре прокуратура выдвинула против Смирнова налоговые обвинения, утверждая, что он скрыл миллионы долларов дохода, которые получил в период с 2020 по 2022 год. По версии обвинения, сфабрикованные им утверждения были «одним из самых серьезных видов вмешательства в выборы, которые только можно себе представить».

В декабре Смирнов заключил сделку со следствием, признав свою вину в уклонении от уплаты налогов на $2 млн, а также в том, что он солгал ФБР, заявив, что якобы участвовал во встречах с представителями Burisma в 2015-2016 годах. Бывший осведомитель утверждал, что тогда обсуждалась схема выплат взяток президенту и его сыну на общую сумму $10 млн, чтобы Байден-младший мог «защитить компанию от расследования». Дело курировал спецпрокурор Дэвид Вайс, также занимавшийся обвинениями против Хантера Байдена.

Сторона обвинения указала, что ложные обвинения Смирнова вызвали «бурю негодования в Конгрессе», стали причиной для расследования против Байдена, призывов к импичменту и послужили попыткой изменить исход президентских выборов в США в 2020 году. NYT писала, что утверждения экс-информатора широко пропагандировались республиканцами.

После задержания Смирнов утверждал, что получал сведения о сыне Байдена от российской разведки. Вместе с тем прокуратура называла его «серийным лжецом», неспособным сказать правду «даже о самых элементарных деталях своей жизни». В ФБР заявляли, что показания бывшего осведомителя называли «наглой выдумкой, вызванной враждебностью» к действующему президенту США.

Скандал с Burisma

Хантер Байден стал членом совета директоров Burisma в апреле 2014 года, когда его отец был вице-президентом США. Вскоре в СМИ появились сведения, согласно которым Байден-младший с помощью отца мог лоббировать интересы газовой компании и получать за это значительные суммы денег.

В 2019 году Хантер Байден вышел из совета директоров Burisma. Тогда же вокруг украинской компании разразился скандал. Сторонники возглавлявшего США в 2017-2021 годах Дональда Трампа утверждали, что Байден-младший имел отношение к коррупционным махинациям в Burisma. По их версии, Джо Байден, будучи заместителем президента США Барака Обамы, использовал свое влияние, чтобы оказывать давление на Киев, и отправил в отставку генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который возглавлял расследование дела в отношении владельца Burisma Николая Злочевского. Сам Байден-старший это неоднократно отрицал.

В публичном поле наиболее активно сведения о коррупции в Burisma и вмешательстве Байдена в украинские дела тиражировал бывший адвокат Трампа Рудольф Джулиани. В частности, в 2019 году Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал оказать содействие расследованию Джулиани. Демократы в Конгрессе расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера, после чего инициировали процесс импичмента в отношении тогдашнего главы государства.

Представители Демократической партии выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. В результате выборы в 2020 году выиграл Байден, тогда как Трамп смог добиться победы на выборах 2024 года и вновь возглавит США 20 января 2025 года.

В числе прочего к Джулиани попали опубликованные в СМИ в 2020 году сведения с ноутбука Хантера Байдена, которые затем активно использовались республиканцами в политических компаниях. Американская разведка называла обнаруженные на ноутбуке материалы продуктом «российской дезинформации». При этом телеканал Fox News утверждал, что ФБР не разделяет эту точку зрения.

В декабре 2023 года Минюст США предъявил Байдену-младшему обвинения в неуплате налогов на $1,4 млн и «трате миллионов долларов на расточительный образ жизни». В материалах дела также упоминалась работа Хантера Байдена в Burisma. По данным американского ведомства, в совете директоров украинского промышленного конгломерата Байден «хорошо заработал» — эта сумма составила почти $2,3 млн.

В декабре 20204 года Хантер Байден был помилован своим отцом.