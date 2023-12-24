Летнее контрнаступление ВСУ не дало результатов, «на которые все надеялись», потому что Запад не предоставил Киеву все необходимое для их достижения. Об этом в эфире YouTube-шоу Silicon Curtain заявил бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

По его словам, неудачу в контрнаступлении потерпела не Украина, а Запад. «Мы не смогли обеспечить их тем, на что они рассчитывали: военно-воздушными мощностями, высокоточным оружием большой дальности, другими мощностями, которые были необходимы», — считает отставной американский генерал.

Ходжес признал, что «расстроен» неудачным контрнаступлением украинских войск. Он предположил, что из-за этого вооруженный конфликт между Россией и Украиной затянется еще как минимум на год.

Ранее схожую точку зрения высказывал экс-глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус. Он отмечал, что Россия успела «правильно выстроить оборону», пока страны Запада оттягивали поставки танков и кассетных боеприпасов на Украину.

О невыполнении обещаний по снабжению Киева оружием заявлял и чешский президент Петр Павел. По его словам, возникшая из-за дисбаланса в поставках «неопределенность с украинской стороны не является хорошей основой для военного планирования». Политик также спрогнозировал на 2024 год «значительный сдвиг» не в пользу Украины.

Американская газета The Washington Post недавно писала об остром дефиците снарядов, из-за которого «некоторые подразделения ВСУ вынуждены отказываться от запланированных атак».

«Нехватка боеприпасов усиливает и без того уже ощутимое беспокойство в украинской столице, в то время как помощь США и Европы задерживается», — делает вывод автор статьи на основе жалоб украинских бойцов.

Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил на недавнем брифинге, что потери ВСУ за полгода составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, включая 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета.