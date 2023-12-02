Украина не достигла ожидаемых результатов во время летнего контрнаступления из-за задержки в получении военной техники от западных стран, заявил бывший глава ЦРУ (2011-2012) генерал-майор Дэвид Петреус на презентации своей книги «Конфликт: эволюция ведения войны с 1945 года до Украины». Трансляцию мероприятия вела газета The Washington Post на своем YouTube-канале.

По словам Петреуса, США задерживали поставки Киеву танков Abrams M1 из-за долгого принятия решений по этому вопросу. «Наши танки только недавно добрались до них», — указал он. Как следствие — процесс передачи немецких Leopard тоже оттянулся, добавил экс-глава ЦРУ.

Кроме того, американские власти задерживали решение о кассетных боеприпасах, которые, по мнению Петреуса, «могли быть очень полезны» для украинцев. Также США своевременно не передали систему ракет большего радиуса действия для реактивных систем залпового огня и западную авиацию, отметил генерал.

«В нашей [военной] доктрине говорится, что для прорыва той обороны, что мы видели на юге, <…> нужно преимущество в воздухе, а также многое другое. Мы не дали этого украинцам», — подчеркнул Петреус.

Он выразил мнение, что никто всерьез не осознавал «глубину минных полей» и российских оборонительных линий.

«Я не думаю, что кто-то на самом деле <…> оценивал <…>, что Россия действительно очень правильно построила оборону», — сказал Петреус.

Среди прочего, экс-глава ЦРУ заявил, что одной из причин, которые привели к началу боевых действий на Украине, стала недостаточная реакция Запада на присоединение Крыма к России, а также уход американских войск из Афганистана в августе 2021 года.

Провал контрнаступления ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в июне 2023 года. Президент Украины Владимир Зеленский уже в июле признал, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы». В сентябре украинский лидер заявил, что военные «продвигаются вперед, несмотря ни на что». В начале декабря Зеленский признал, что в рамках контрнаступления не удалось достичь тех результатов, на которые рассчитывали в Киеве.

«Мы хотели получить более быстрые результаты. С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт», — отметил он.

По его словам, численность Вооруженных сил Украины не позволяет наступать быстро, а западные страны не поставили все необходимое оружие. В то же время Зеленский подчеркнул, что украинская армия не отступает и этим он «доволен».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что украинское контрнаступление «провалилось полностью». По данным, приведенным российским министром обороны Сергеем Шойгу, за полгода с начала наступления ВСУ потеряли убитыми более 125 тыс. бойцов и лишились 16 тыс. единиц различного вооружения.

В ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что российско-украинский конфликт зашел в тупик. По мнению главкома, для выхода из него нужен масштабный технологический скачок в военной области.

На фоне отсутствия успехов на линии соприкосновения и конфликта в украинском руководстве западные СМИ стали сообщать об ощущении «мрачности» и всеобщего «уныния» на Украине.