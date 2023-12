Российские войска сумели перехватить инициативу на большей части фронта, наступая под Авдеевкой, Купянском, Артемовском и Марьинкой, причем в критический для Киева момент, пишет The New York Times (NYT). Другая американская газета — The Washington Post (WP) — утверждает, что ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов.

По оценке NYT, успехи России вынудили Киев начать проработку мер по мобилизации 450-500 тысяч бойцов в 2024 году. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что не видит иных способов восполнить понесенные армией потери, кроме масштабной мобилизации.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ оценило свои потребности минимум в 450 тысяч новобранцев, однако решение об их призыве, по его словам, пока не принято.

NYT считает, что сейчас для Киева настал «критический момент», поскольку с военной помощью со стороны Европы и США возникают проблемы, а Россия тем временем добивается ощутимого прогресса на поле боя.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом завоеванную этим летом», — констатировал зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев из правящей партии «Слуга народа».

The Washington Post связывает изменения на фронте с острым дефицитом артиллерийских снарядов, который испытывают Вооруженные силы Украины. Газета уточняет, что из-за нехватки боеприпасов «некоторые подразделения отказались от запланированных атак».

Со ссылкой на украинских солдат в статье говорится, что «нехватка боеприпасов усиливает и без того уже ощутимое беспокойство в украинской столице в то время, как помощь США и Европы задерживается».

Военнослужащий из 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ рассказал, что на Запорожском направлении артиллеристам выдают «ограниченное количество снарядов на цель», и если, например, надо поразить минометную позицию, то на это выделяется «всего пять-семь снарядов».

Собеседник WP заявил, что украинские бойцы хотя и «очень устали», но по-прежнему «мотивированы». «Но нельзя выиграть войну лишь на мотивации», — подчеркнул военный, добавив, что положение на фронте для ВСУ «становится хуже и хуже». «Сколько мы сможем продержаться? Трудно сказать, но не может быть, что долго. Все это понимают», — рассуждает он.

Другой украинский военнослужащий рассказал, что раньше его подразделение отстреливало в среднем по 50 снарядов ежедневно, а иногда их число доходило до 90. Сейчас же, по его словам, им выделяют 10-20 снарядов на день, и это «не дает возможности атаковать», тогда как российские войска, очевидно, аналогичного дефицита в боеприпасах не испытывают.

WP полагает, что Россия, преодолев введенные против нее западные санкции и экспортные ограничения, «вновь активизировала производство вооружений».