Суд заочно арестовал и объявил в розыск бывшего полковника ФСБ Дмитрия Фролова, который находится за границей на лечении. Поводом стало его неявка на повторный процесс по делу о многомиллионных взятках от банка «Кредитимпэкс», пишет «Коммерсант».

Фролов и бывший акционер банка Георгий Шкурко должны были повторно предстать перед судом в декабре. Фролов на заседания 11 и 19 декабря не явился, тогда как Шкурко присутствовал. Адвокат Фролова, Андрей Андрусенко, пояснил, что его подзащитный с 2024 года находится на лечении в ОАЭ из-за болезни сердца и не может вернуться. Он утверждает, что повестки следовало направлять в Дубай.

Однако Московский гарнизонный военный суд счел, что Фролов уклоняется от суда. Судья Антон Галкин изменил меру пресечения с подписки о невыезде на заочный арест и объявил его в розыск. Дело Фролова выделили в отдельное производство и приостановили. Защита намерена обжаловать это решение, настаивая, что неявка связана с объективными медицинскими причинами.

Следствие утверждает, что в период с октября 2007 по июль 2013 года, будучи замначальника «банковского» управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, Фролов за общее покровительство получал от руководства банка «Кредитимпэкс» ежемесячно от 100 до 150 тысяч евро. Общая сумма взяток, по версии СКР, составила 87,146 млн рублей. Банк обращался к нему за помощью, когда ЦБ выявил у кредитной организации сомнительные операции, грозившие отзывом лицензии. Лицензия у «Кредитимпэкса» все же была отозвана в мае 2014 года.

Рассмотрение дела Фролова имело сложную судебную историю. Первый обвинительный приговор был вынесен 4 июня 2024 года, когда суд, признав его виновным, тем не менее переквалифицировал первоначальное обвинение в получении взяток на мошенничество в особо крупном размере и назначил наказание в виде шести лет колонии.

Однако от отбывания этого срока Фролов был освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В том же решении суд снял обеспечительные меры с имущества фигуранта, включая принадлежавшую ему, по данным следствия, виллу в Италии стоимостью 2,1 млн евро.

Не согласившись с таким исходом, гособвинение обжаловало приговор. В результате проверки в октябре 2025 года Кассационный военный суд отменил судебный акт и направил уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Московский гарнизонный военный суд, повторные слушания в котором и начались в декабре 2025 года.

Что касается других фигурантов дела, то их судьба сложилась иначе. Соучастник Фролова, его бывший подчиненный Кирилл Черкалин, пошел на сделку со следствием, заключил досудебное соглашение, был осужден в 2021 году и уже освободился условно-досрочно.

Второй подсудимый, Георгий Шкурко, ранее получивший срок в четыре года и восемь месяцев колонии, это наказание уже отбыл. Теперь его дело, выделенное в отдельное производство, будет рассматриваться заново, но уже без Фролова. Первое заседание по новому процессу Шкурко назначено на 16 января 2026 года.