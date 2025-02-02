Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный еще в конце 2022 года предлагал провести наступление в направлении Белгорода, но это «никого не заинтересовало». Об этом заявил в интервью украинской службе «Би-би-си» бывший главный советник Залужного генерал-майор Виктор Назаров.

По его словам, Залужный озвучил свои предложения в декабре 2022 года на совещании в аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

«Тогда в том варианте, который мы озвучивали, шла речь о Белгородской области. <…> Речь шла о том, чтобы произвести наступление на территории Российской Федерации. В общем направлении где-то на стыке Курской и Белгородской областей, в общем направлении на Белгород», — рассказал Назаров.

По словам генерала, сам он призывал к «более решительным целям», в частности к окружению и блокированию Белгорода. Для реализации плана «достаточно было принятия политического решения», заявил Назаров.

«Поскольку они [предложения экс-главкома ВСУ] не были реализованы, а Залужного после этого сняли, у меня создалось впечатление, что они не заинтересовали никого», — заключил Назаров.

Отвечая на вопрос о своем отношении к операции ВСУ в Курской области, военный оценил ее как «успешную» и проведенную «почти по всем канонам военного искусства».

Осенью издание Politico утверждало со ссылкой на источники, что президент Украины Владимир Зеленский якобы еще в начале 2024 года поднимал вопрос о вторжении на российскую территорию, но Залужный его не поддержал, поскольку «чувствовал, что это была авантюра».

ВСУ вторглись в Курскую область в начале августа 2024 года, с тех пор там продолжаются бои. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 56,8 тыс. военнослужащих. В середине января ведомство сообщило, что площадь территории, занятой украинскими войсками в Курской области, изначально составляла 1 268 кв. км.

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии в декабре, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

Депутат Госдумы Нина Останина предложила признать действия ВСУ в Курской области геноцидом, а уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова — создать аналог Нюрнбергского трибунала.